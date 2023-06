﻿Offener Brief an OBM Jung zum „Tag X“ – Rücktrittsforderung an Polizeipräsident

Leipzig. Mehrere Initiativen und Einzelpersonen kritisieren die Rolle der Stadt Leipzig beim „Tag X“ scharf. Die Kommune habe den Bürgerinnen und Bürgern mit ihren Protestverboten das Recht auf Versammlungsfreiheit und freie Meinungsäußerungen genommen, heißt es in einem Offenen Brief an Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). Unterzeichnet wurde dieser unter anderem von linXXnet, Fridays for Future, Leipzig nimmt Platz und der Bürgerrechtlerin Gesine Oltmanns. Betroffene Eltern der Einkesselung von Minderjährigen am Samstag forderten darüber hinaus den Rücktritt von Leipzigs Polizeipräsident René Demmler.

Die Verfasser des Offenen Briefs an OBM Jung blicken demnach „auf eine verstörende Woche zurück“, in der Grundrechte in Leipzig „suspendiert wurden“. Nachdem Polizei, Innenministerium und Verfassungsschutz ein Bedrohungsszenario für die Messestadt konstruiert hätten, habe die Stadtverwaltung „willfähig unser Freiheit geopfert“, heißt es weiter.

„Bankrotterklärung in der Stadt der Friedlichen Revolution“

Mit der Allgemeinverfügung habe die Stadtverwaltung allen das Demonstrieren untersagt, die gegen Neonazismus, rechte Bedrohung und in Solidarität mit der antifaschistischen Bewegung auf die Straße gehen wollten. „Die Untersagung einer Demonstration, die sich laut Motto einfach nur für die Versammlungsfreiheit einsetzt, in der selbst ernannten Stadt der Friedlichen Revolution: Das ist nicht nur symbolisch eine Bankrotterklärung – sondern eine Schande, die am Ende von 1000 Personen in einem fast elfstündigen Kessel ausgebadet werden musste“, so die Meinungsäußerung weiter.

Kritik an Einkesselung und Rücktrittsforderungen

Scharfe Kritik übt der Offene Brief auch am Vorgehen der Polizei während der Einkesselung von etwa 1000 Protestierenden. „Unter den Betroffenen waren auch zahlreiche Minderjährige, von denen mindestens einige nicht mal ihre Eltern sehen durften“, so die Argumentation.

Betroffene der Einkesselung in der Südvorstadt werden auch von der Initiative „Eltern gegen Polizeigewalt“ vertreten. Diese schickte am Freitag einen eigenen Offenen Brief an Polizeipräsident René Demmler, der den Einsatz geleitet hatte. In dem Schreiben, das der LVZ vorliegt, wird den beteiligten Beamtinnen und Beamten Gewalt, Übergriffigkeit und unterlassene Versorgung der festgesetzten Personen vorgeworfen. Am Ende heißt es. „Wir finden, Herr Demmler, es ist Zeit, den Polizeihut [...] ruhen zu lassen. Bitte, treten Sie zurück.“

28 verletzte Beamte am Samstag – 82 Gewahrsamnamen

In Folge der Urteilsverkündung im Prozess gegen die Leipziger Studentin Lina E. und weitere Personen waren in der vergangenen Woche in Leipzig linksradikale Proteste angekündigt. Die Stadtverwaltung untersagte eine angezeigte Demo zum „Tag X“.

Eine für Samstag eigentlich erlaubte Demonstration in der Südvorstadt zur Versammlungsfreiheit sollte aufgrund der Menge an Teilnehmenden sowie vereinzelter Vermummung aufgelöst werden. Nachdem die Polizei den Platz umstellt hatte, kam es zu Ausschreitungen, im Zuge dessen laut Polizei 28 Beamte verletzt wurden. Mehr als 1000 Personen, die an den Protesten teilnehmen wollten, wurden eingekesselt und bis Sonntagmorgen auf dem Platz festgehalten. 82 Menschen seien vorübergehend in Gewahrsam genommen, fünf langfristig, teilte die Polizei später mit.

