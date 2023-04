﻿„Brotprofi“: Tiktok-Star zeigt, wie der perfekte Osterzopf gelingt – im Video

Zur Person

Aufgewachsen in Kühnitzsch, östlich von Leipzig, entdeckte Ricardo Fischer schnell sein Talent für die Backkunst. Nach der Lehre folgte das Meisterstudium. Einige Jahre später wurde er zum geprüften Brot-Sommelier. Fischer betreibt mittlerweile zwei Bäckerei-Filialen; eine im Leipziger Waldstraßenviertel und eine in seinem Heimatort Kühnitzsch. Kurze Videos, in denen er Backanleitungen gibt, haben ihn bundesweit einem vornehmlich jungen Publikum bekannt gemacht. Bei Tiktok folgen ihm rund 400.000, bei Instagram 100.000 Accounts. Ricardo Fischers Lieblings-Ostergebäck ist das Colomba. Das ist ein Gebäck, dessen Teig bis zu 15 Stunden reifen muss. Es wird in der Form der Friedenstaube gegossen und kommt aus Italien.