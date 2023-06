﻿Brütende Vögel in Gefahr? Ein Vogelkundler will beim Leipziger Firmenlauf für Klarheit sorgen

Leipzig. Die fliegenden Bewohner des Vogelschutzgebietes im Leipziger Auwald stehen ab sofort unter besonderer Beobachtung: Ein Vogelkundler soll die Brutaktivitäten rund um den Leipziger Firmenlauf erfassen. Fast hätte das Mega-Event aufgrund von Vogelschutz-Bedenken aus dem Leipziger Amt für Umweltschutz gar nicht stattfinden dürfen – das Spektakel mit 17 000 Teilnehmern wurde erst einen Monat vor dem Veranstaltungstag 28. Juni genehmigt.

Der Kompromiss zwischen Veranstalter und Stadtverwaltung: Ein Monitoring externer Experten soll zeigen, ob sich die geschützten Tiere im Auwald tatsächlich von der Sportveranstaltung gestört fühlen. Je nach Ergebnis könne das Monitoring den Lauf im kommenden Jahr ein paar Wochen nach hinten verschieben – oder sogar kippen.

Ornithologe achtet auf Reviergesänge und Warnrufe

Jens Kipping ist der beauftragte Ornithologe, der sich am Dienstag gegen 16 Uhr auf den Weg in die fraglichen Waldabschnitte an der Friesenstraße und am Cottaweg begab. Dort beobachtete er erstmals am Vortag der Großveranstaltung die Vögel. Am Morgen vor dem Lauf, währenddessen sowie am Tag danach wiederholt er dieses Prozedere.

„Ich mache eine Kurzform der Brutvogelerfassung“, erläuterte Kipping. Anhand von Reviergesängen, Warnsignalen an Artgenossen und der Beobachtung fütternder Tiere wolle er die Brutsituation entlang der Laufstrecke zu verschiedenen Zeitpunkten erfassen und vergleichen. „Dafür brauche ich neben einem guten Gehör und einem Fernglas keinerlei Geräte.“ Am Ende solle das Monitoring zeigen, ob sich die verschiedenen Vögel – darunter auch die störungsempfindlichen Rot- und Schwarzmilane, um die es in der Debatte um den Auwald insbesondere geht – von den Läuferinnen und Läufern beim Brüten haben stören lassen.

Am 28. Juni fällt er, der Startschuss für den diesjährigen Leipziger Firmenlauf. Start- und Zielbereich befinden sich am Cottaweg – und damit im Auwald. © Quelle: Florian Manhardt

Die Ergebnisse des Monitorings entscheiden über die Zukunft des Laufs

„Ich glaube nicht, dass dem so ist“, sagte der Ornitologe noch vor seiner ersten Runde entlang der knapp 5 Kilometer langen Laufstrecke. „Der Brutzeitraum der meisten Vögel ist Ende Juni schon relativ weit fortgeschritten. Im Juli ist das Hauptbrutgeschäft dann oft schon beendet.“ Die eigentlich empfindlichen Zeiten – Balz und Nestsuche – fänden nur bis in den April hinein statt.

Sollte die Auswertung des Monitorings eine Beeinträchtigung der Brutaktivitäten aufzeigen, so stünde nach Angaben des beteiligten Gutachterbüros für Stadt- und Landschaftökologie zunächst die Überlegung im Raum, den Firmenlauf im kommenden Jahr einfach ein paar Wochen nach hinten zu verschieben; auf einen Zeitpunkt, an dem die Brutzeit der Vögel beendet ist. Aus dem Umweltamt hieß es zudem, man werde das Ergebnis des Monitorings als Grundlage für eine Genehmigung oder Ablehnung der kommenden Firmenläufe durch den Auwald heranziehen.

Jubelndes Publikum ist im Leipziger Auwald nicht gern gesehen

Zusätzlich zum Monitoring wolle der Veranstalter deshalb in diesem Jahr verstärkt darauf achten, die Umweltbelastung durch die Großveranstaltung zu mindern. „Im Vorfeld gibt es eine Belehrung der Läuferinnen und Läufer, sich in den Waldabschnitten ruhig zu verhalten und keinen Müll zu hinterlassen“, hieß es aus dem Gutachterbüro Bioplan Leipzig. „Zudem wird die Schallrichtung aller Lärmquellen durch Moderation oder Musik von den betroffenen Streckenabschnitten weg orientiert. Und die künstliche Beleuchtung entlang der Strecke entfällt.“

Zuschauerinnen und Zuschauer sind aufgefordert, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Waldstücken des Cottawegs und der Friesenstraße nicht anzufeuern. Es soll zudem Ordnerinnen und Ordner geben, um jubelndes Publikum aus sensiblen Bereichen fernzuhalten. Von den Läuferinnen und Läufern selbst erwarten weder das Gutachterbüro noch Vogelexperte Kipping Störungen. „Ich denke, die meisten haben durch die Anstrengung beim Rennen gar keine Zeit, um wirklich laut genug zu sein“, ist der Ornithologe überzeugt.

LVZ