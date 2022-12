﻿Auslaufmodell Brunch? Wo in Leipzig noch spät gefrühstückt werden kann – auch zum Fest

Brunch war einst ein großes Thema – inzwischen ist die Kombination aus Frühstück und Mittagessen in Leipzig eher ein Auslaufmodell. Doch bei einigen Lokalen boomt vor allem an Feiertagen die Nachfrage.

Leipzig. Brunch – für die einen bedeutet dieses Mittelding aus Breakfast und Lunch die pure Lust am Schlemmen, andere lehnen es komplett ab, sich zum Festpreis den Bauch vollzuschlagen. Dazu kommt viel hin und her am Tisch: Ständig ist jemand unterwegs, um den Teller neu zu füllen.

Die Zahl Leipziger Gastronomen, die sonntags Brunch anbieten, ist kleiner geworden. Manche haben das Angebot gestrichen, andere auf reines Frühstück beschränkt. So wie die Restaurants Patakan und Kiwara Lodge im Zoo, die das Unternehmen Mövenpick bespielt. „Es war einfach zu viel Unruhe dabei. An manchen Tagen blieb kaum Platz für jene Gäste, die in Ruhe Mittag essen wollten“, sagt Eventmanager Nico Heinzelmann.

Das Hotel Michaelis wiederum baut die Büffets nur noch an ausgewählten Wochenenden im Herrenhaus Möckern und im Da Capo auf, wie von Hotelchef Michael Reinhold zu erfahren ist: „Aufwand und Nutzen stehen einfach nicht im rechten Verhältnis. Und jetzt im Winter können wir die 1400 Quadratmeter große Eventlocation nicht eben schnell mal hochheizen. Vielleicht im Frühjahr dann wieder.“

Brunch im Glashaus im Clara-Zetkin-Park. © Quelle: Christian Modla

So lange müssen die Gäste im Mückenschlösschen nicht warten. Geschäftsführer Christian Pahl registriert nach wie vor eine gute Nachfrage: „Vor allem Familien kommen gern. Bei unserem Rundum-sorglos-Paket wissen die Gastgeber schon vorher, was es kostet.“ Dass sie an den Advents- und Weihnachtsfeiertagen mit 29,50 Euro zwei Euro mehr als sonst pro Person berappen müssen, begründet er mit „Mehrwert für die Gäste. Wir bereiten dann andere Speisen zu, die oft deutlich teurer sind. Allein die Gänse kosten in diesem Jahr 100 Prozent mehr als 2021.“

Einige Restaurants in Leipzig nehmen Feiertagsaufschlag beim Brunch

Der Feiertagsaufschlag scheint mittlerweile üblich zu sein. In der Sky-Lounge des Hotels Innside by Meliá sind es mit 49 Euro glatte 10 Euro obendrauf. Dafür wird laut Akashdeep Singh, im Haus für alles zuständig, was mit Essen und Trinken zu tun hat, aber ordentlich aufgefahren: „Nicht alle Speisen sind auf den Büffets angerichtet. Eine Brunch-Karte offeriert zusätzliche Tellergerichte wie Maishähnchenbrust oder Rinderfilet, die erst auf Bestellung frisch zubereitet und serviert werden.“ Zudem falle so wesentlich weniger Müll an.

Brunch im Restaurant „Eisbar Pinguin“ in Leipzigs Innenstadt. © Quelle: Christian Modla

Der ist das generelle Problem bei Büffets: Die Gäste erwarten bis zum Schluss viel Auswahl, aber Reste dürfen aus hygienischen Gründen laut Gesetz weder an Bedürftige verteilt noch ein zweites Mal aufgewärmt werden. In der Milchbar Pinguin wandert auch nichts in die Tonne. „Speisen, die übrigbleiben, essen unsere Mitarbeiter“, freut sich Lilian Martinez. Der Feiertags-Brunch ist hier mit 25 Euro im Rennen.

Preisspanne für Brunch reicht in Leipzig von gut 15 bis etwa 50 Euro

Dass ein geringerer Preis nicht zwangsläufig Qualitätseinbußen bedeutet, versichert Marc Breitfeld, Betriebsleiter im Alex-Restaurant am Naschmarkt. Wer sich hier zum Brunch trifft, zahlt auch an Feiertagen 16,50 Euro. Das Glas Sekt ist nicht inklusive, mit 2,50 Euro aber nicht teuer. „Wir können als Teil der Alex-Systemgastronomie bei den Lieferanten günstigere Preise aushandeln und die geben wir an unsere Gäste weiter“, kalkuliert Marc Breitenfeld.

Feiertags-Brunch in Leipzig (Auswahl, Preise pro Person) Alex, 16,50 Euro, Kinder unter 6 Jahren frei, 6-10 Jahren 5,90 Euro; Naschmarkt 3, 04109 Leipzig, Tel. 0341-20 06 75 30, www.dein-alex.de Glashaus im Clarapark, 32 Euro, Kinder 0-3 Jahre frei, 4-6 Jahre 5 Euro, 7-12 Jahre 16 Euro; Karl-Tauchnitz-Straße/Greinerweg, 04107 Leipzig, Tel. 0341-14 99 00 04, www.glashaus-leipzig.de Milchbar Pinguin, 25 Euro, Kinder 7-12 Jahre 9,90 Euro, 4-6 Jahre 3,90, 0-3 Jahre frei; Katharinenstraße 4, 04109 Leipzig, Tel. 0341-960 19 79, www.milch-bar-pinguin.de Mückenschlösschen, 29,50 Euro, Kinder unter 6 Jahre frei, 6 bis 12 Jahre 14,75 Euro; Waldstr. 86, 04105 Leipzig, Tel. 0341-983 20 51, www.mueckenschloesschen-leipzig.de Sky-Lounge im Hotel Innside by Meliá, 49 Euro, Kinder bis 4 Jahre frei, 5-12 Jahre 50%, Gottschedstr. 1, 04109 Leipzig, Tel. 0341-39 37 67-0, www.syndeo-leipzig.de

Die Probe aufs Exempel findet an einem Adventssonntag im Glashaus im Clarapark statt. Statt 28,50 Euro kostet der Spaß an Feiertagen und im Advent 32 Euro. Nach dem ersten Ansturm ab 10 Uhr startet 12 Uhr für alle eine zweite Runde mit Mittagsgerichten. Das Servicepersonal wirkt routiniert und aufmerksam. Benutzte Teller werden schnell abgeräumt, leere Platten auf den Büffets zügig ersetzt. Das Frühstückangebot ist groß und gut verteilt, so dass sich kaum Schlangen bilden. Schilder verraten, dass Eier- und Fleischsalate sowie Marmeladen aus Erdbeeren und Waldfrüchten hausgemacht sind. Dazu gibt es Honig aus einem Spender, jeweils mehrere Sorten Müsli, Joghurt, Wurst und Schinken, auch Käse, Aufstriche und Fisch – alles schön angerichtet.

Küchenchef Tino Behrendt bereitet warme Speisen für den Brunch im Glashaus im Clara-Zetkin-Park vor. © Quelle: Christian Modla

Einzig Schokocreme ist als Einweg-Portionspackung dabei. Nicht ganz so berauschend kommen die warmen Komponenten daher: Kaffee aus der Thermoskanne schmeckt nun mal nicht wie frisch gebrühter. Der extra bestellte Kaffee Creme steht dann mit extra 4,90 Euro auf der Rechnung. Das Rührei ist aus Volleimasse zubereitet, die Pancakes sind wie Leder.

Minuspunkte fährt auch der Lachs auf Wirsinggemüse ein: Er ist schlichtweg trocken. Die Klöße zum Hirschfilet werden in Heißwasser auf Temperatur gehalten. Das Ganze wirkt dann doch wie Masse statt Klasse. Ist das Jammern auf hohem Niveau? Mag sein, aber bei den aufgerufenen Preisen liegt die Messlatte hoch – nicht nur an Feiertagen.

Von Petra Mewes