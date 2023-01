﻿50 Meter langes BSG-Chemie-Graffito: Polizei erwischt Sprayer in Leutzsch

Eine Gruppe von etwa 20 Personen hat in der Nacht zu Sonntag ein riesiges Fußball-Graffito an einer Mauer in der Georg-Schwarz-Straße angebracht. Die Polizei konnte einige Verdächtige stellen.

Das Graffito in der Georg-Schwarz-Straße in Leutzsch ist etwa 50 Meter lang.

Leipzig. Es ist nicht zu übersehen: Ein etwa 50 Meter langes und 1,80 Meter hohes Fußball-Graffito prangt an einer Mauer in der Georg-Schwarz-Straße in Leipzig-Leutzsch. Den Schriftzug mit Chemie-Leipzig-Bezug haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag gesprüht. Die Polizei meldete, dass eine Streife die Täter um 3.37 Uhr auf frischer Tat ertappte. Die Gruppe aus etwa 20 Personen flüchtete, einige konnten jedoch noch im Bereich um den Tatort gestellt werden, weil die Polizei dann mit mehreren Fahrzeugen vor Ort war.

Bei vier der gefassten Männer im Alter zwischen 23 und 26 Jahren wurden Spuren gefunden, „die den Bezug zur Sachbeschädigung erhärteten“, so die Polizei weiter. Die Ermittlungen laufen.

