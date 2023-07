﻿„Geschmack ist zweitrangig“: Der zweite Hype um Bubble Tea in Leipzig

Leipzig. Bubble Tea-Läden sind Zeitmaschinen, ihre Eingangstüren Portale in die frühen 2010er-Jahre. Der nahezu stechend süße Geruch, die bunten Kugeln und die farbenfrohe Einrichtung machen nostalgisch: Es ist 2012, die Welt tanzt „Gangnam-Style“, im Sommer ist Fußball-EM und in den deutschen Innenstädten sprießen Bubble Tea-Läden aus dem Boden wie Gänseblümchen an einem sonnigen Frühlingstag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr als zehn Jahre später redet niemand mehr über den „Gangnam-Style“ und das Treiben der DFB-Elf wird dieser Tage auch selten gelobt – doch der Bubble Tea ist immer noch da. Besser gesagt: Er ist wieder da und das schon seit ein paar Jahren. Dabei war das Image des taiwanesischen Trendgetränks bald nach seiner Einführung auf dem deutschen Markt stark beschädigt: Es hieß, die Inhaltsstoffe könnten krebserregend sein und durch die kleinen Kügelchen bestünde Erstickungsgefahr bei Kleinkindern. Die Folge: Viele Bubble Tea-Geschäfte mussten wegen mangelnder Kundschaft wieder schließen – obwohl sich die Befürchtungen nicht bestätigten und keine krebserregenden Stoffe in dem Getränk zu finden waren. Die Verunsicherung blieb.

Tee, Crushed Eis, Sirup, Bubbles und fertig: Mitarbeiter Zain bereitet im Laden Teeamo im Petersbogen Bubble Tea zu. © Quelle: Andre Kempner

Seit 2019 ungefähr ist der Imagewandel des Bubble Teas geglückt und vor allem junge Menschen stehen in Scharen vor den Geschäften. Plötzlich sieht man sie wieder überall: die Theken mit den bunten Kügelchen, die wie Murmeln aussehen und den leicht klebrig wirkenden Sirup-Kanistern an der Seite. Allein im Leipziger Zentrum gibt es acht Bubble Tea-Geschäfte, in angrenzenden Stadtteilen noch weitere.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch etwas ist anders als noch vor zehn Jahren: Die Läden wirken heute professioneller. Das bestätigt auch Harald Köpping, Trendforscher vom Leipziger Zukunftsforschungsinstitut 2beahead: „Die Einrichtung der Bubble Tea-Geschäfte ist heutzutage eher edel und wirkt hygienischer.“ Auch die Angebotsvielfalt ist gestiegen, wie ein Besuch im Leipziger Geschäft „Teeamo“ zeigt: Milchtee, Joghurtfrappé, Früchtetee, Eistee, Milchshakes und, und, und. Immer mit und ohne Bubbles erhältlich. Der Laden ist schlicht, stilvoll und gleichzeitig bunt eingerichtet – es wirkt hochwertig. Hinter dem Tresen steht Zain und mischt die Wünsche seiner Kundinnen und Kunden zusammen.

Bubble Tea Geschäfte sehen heutzutage professioneller und edler aus als noch vor zehn Jahren. © Quelle: Andre Kempner

Die beiden Studentinnen Carla und Henriette trinken gerne Bubble Tea: „Das gönnen wir uns hin und wieder, aber so oft können wir es uns nicht leisten“, erzählen sie. Um die 5 Euro kostet ein Bubble Tea im wiederverwendbaren Mehrwegbecher bei Teeamo. Carla bestellt einen Mango-Joghurt-Frappé mit Tapioka-Bubbles und Henriette die „Cherrybomb“ (Kirschtee) mit Litschi-Kügelchen. In der Innenstadt sind Bubble Tea-Geschäfte wie Teeamo nicht zu übersehen. Noch präsenter sind sie auf sozialen Medien wie TikTok. Auch Mitarbeiter Zain von Teeamo kommt immer wieder in Videos auf der Plattform vor.

Soziale Medien: „Wichtigste Inspirationsquelle für Gen Z“

„Food-Trends basieren darauf, dass es online ein globales Publikum gibt“ erklärt Trendforscher Köpping. So würden vor allem auf den sozialen Medien TikTok und Instagram Bilder und Videos von Essen und Getränken um die ganze Welt gehen und ein großes Publikum erreichen. Das führe aber auch dazu, dass ein Trend in der heutigen Zeit viel schneller wieder abflache, weil der nächste ihn ablöse. Und: „Influencer spielen bei Food-Trends für junge Menschen eine riesige Rolle. Soziale Medien sind die wichtigste Inspirationsquelle für die Gen Z – egal, wo du lebst, das Ganze funktioniert international“, sagt der Zukunftsforscher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Harald Köpping blickt mit seinen Kolleginnen und Kollegen vom Leipziger Zukunftsforschungsinstitut "2b AHEAD" meist zehn Jahre voraus © Quelle: Jeremy Beckers, 2b AHEAD

Bubble Tea hat es geschafft, zwei Mal einen Hype auszulösen. Das liegt auch daran, dass der 2013 aufgekommene Verdacht, die Kügelchen könnten krebserregend sein, sich nicht bestätigt hat. Dennoch erklärt die Verbraucherzentrale Sachsen auf LVZ-Anfrage: Bubble Tea enthalte viel Zucker und Koffein und habe einen hohen Kaloriengehalt – mit Blick auf die meist recht großen Portionen, sollte er also nur gelegentlich getrunken werden. Während das Internet aktuell voll ist mit Selbstoptimierungstrends, stellt sich die Frage, wie dieses eher ungesunde Getränk seinen Hype halten kann.

Das liege an der „visuellen Kultur“, in der vor allem die jüngeren Generationen lebten, sagt Köpping. „Bubble Tea sieht krass aus, das kann man auf Tik Tok und Instagram gut vermarkten. Ob es am besten schmeckt, ist zweitrangig, wichtiger ist, dass es am besten aussieht.“ Das visuelle Potenzial des Getränks auf sozialen Medien sei die Hauptursache für den zweiten Bubble Tea-Hype, sagt Köpping. Die Begeisterung für TikTok korreliere mit der Begeisterung für das Teegetränk. Fragt sich, wie lange der Trend noch anhält.

Bubble Tea ist schon Mainstream

Dem Marktforschungsinstitut Fortune Business Insides zufolge, hat sich das finanzielle Kapital in der Bubble Tea-Branche in den vergangenen Jahren stark erhöht und soll bis 2030 auch noch weiterwachsen. Zukunftsforscher Köpping sieht das Produkt aktuell auf seinem Höhepunkt und erwartet, dass sich Bubble Tea bald im Mainstream einfinden wird: „Es wird in Zukunft größere Franchise-Unternehmen geben, die Bubble Tea im Sortiment führen – die werden die exklusiven Bubble Tea-Geschäfte ersetzen.“

Woher kommt der Bubble Tea? Bubble Tea ist ein meist süßes Teegetränk, das eiskalt und in verschiedenen Geschmacksrichtungen serviert wird. Besonders daran sind die süßen bunten Kügelchen, die dazu bestellt werden können. Sie liegen am Boden des Bechers wie kleine Meeresperlen, werden mit einem Strohhalm in den Mund gesogen, um dort zu zerplatzen und sich als geleeartige Masse auf Zunge und Zähne zu legen. Das in Taiwan bereits in den 1980er Jahren erfundene Erfrischungsgetränk ist in Südostasien längst Kult und erfreut sich weltweit und in Deutschland ungefähr seit den 2010er Jahren großer Beliebtheit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

McDonalds ist bereits 2012 in den Bubble Tea-Hype eingestiegen – nach der negativen Berichterstattung damals, verschwand das Getränk aber schnell wieder aus dem Sortiment und ist bis heute nicht zurückgekehrt. Die Prognose, Bubble Tea etabliere sich im Mainstream, scheint dennoch längst Realität zu sein: Die süßen Tees haben es sogar ins Kühlregal mancher Supermärkte geschafft.

In dem Leipziger Bubble Tea Geschäft Teeamo bestellt ein Mann um die 30 einen Tee ohne die Kügelchen und meint: „Früher habe ich immer mit Bubbles getrunken – heute nicht mehr, das sind mir zu viele Kalorien. Aber der Tee schmeckt auch so.“

LVZ