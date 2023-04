﻿Buch über DDR-Aufarbeitung: Leipziger Ex-Museumschef rechnet mit Gegnern ab

Leipzig. Was bleibt? Eine Frage, die sich mehrfach stellt zu Rainer Eckerts Buch „Umkämpfte Vergangenheit“. Was bleibt von der deutsch-deutschen Aufarbeitung, von der Friedlichen Revolution in Leipzig und der Bedeutung für die Republik? Welches Fazit zieht der Autor, der 1997 bis 2015 das Zeitgeschichtliche Forum Leipzig leitete? Und zu welchen Schlüssen kommt man selbst nach der Lektüre?

Schon die Vorgeschichte der Veröffentlichung steht unfreiwillig als Beispiel für die im Buch beschriebenen Querelen im Umgang mit der „SED-Diktatur in der aktuellen Geschichtspolitik der Bundesrepublik Deutschland“, wie der Untertitel sagt. Eigentlich sollte das Buch schon vor knapp einem Jahr als „Getrübte Erinnerungen?“ beim Mitteldeutschen Verlag erscheinen – bis kurz zuvor die Druckfahnen an darin beschriebene Personen lanciert wurden, die dagegen Sturm liefen.

Angeblich falsche Darstellung

Ex-Sportlerin und Publizistin Ines Geipel, Hubertus Knabe, einst Direktor der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, und Siegfried Reiprich, früher Geschäftsführer der Stiftung Sächsische Gedenkstätten, kritisierten eine angeblich falsche Tatsachendarstellung. Dazu wollte der Leipziger Bürgerrechtler Uwe Schwabe nicht aus dem Briefverkehr zwischen ihm und Eckert zitiert werden. Letzten Endes kündigte der Verlag den Autorenvertrag – und die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur als Geldgeber machte einen Rückzieher. Es folgte ein monatelanges Gezerre vor allem in Form anwaltlicher Schreiben.

Knapp ein Jahr später ist nun die überarbeitete Fassung mit einem Vorwort zur Genese erschienen. Anderer Titel („Umkämpfte Vergangenheit“), anderer Verlag (Universitätsverlag Leipzig), andere Formulierungen, gestrichene Zitate. Doch das macht das Buch nicht weniger brisant. Der renommierte Historiker Eckert arbeitet nicht nur den Umgang mit der DDR-Geschichte auf, sondern auch den mit seiner Person.

Leipzig spielt eine große Rolle

So sind die 435 Seiten (40 Euro) ein Zwitter aus Autobiografie, Abrechnung und Einordnung. Thematisch spannt der 73-Jährige den Bogen von der Kontroverse um die Überführung der Akten des Staatssicherheitsdienstes der DDR ins Bundesarchiv über die Konflikte um verschiedene Gedenkstätten sowie die in Berlin und Leipzig geplanten Freiheits- und Einheitsdenkmäler bis hin zum „Forum für Freiheit und Bürgerrechte“. Leipzig spielt dabei eine bedeutende Rolle.

Wie sehr Eckert die Art der Amtsübergabe nach 18 Jahren Leitung des Zeitgeschichtlichen Forums gekränkt hat, beschreibt er zum Auftakt. Nachfolger Jürgen Reiche konnte ihn demnach gar nicht früh genug beerben und habe gewollt, dass Eckert vorfristig sein Dienstzimmer für ihn räume. „Dieser Unverschämtheit beugte ich mich nicht“, so der Autor. Ohne es explizit zu formulieren, lastet er Reiche an, dass er die hart erkämpfte Teilautonomie des Hauses von der Stiftung „Haus der Geschichte“ in Bonn nicht verteidigt habe.

Zu den Kritisierten gehört auch Roland Jahn, letzter Leiter der Stasiunterlagenbehörde BStU, der in seiner Antrittsrede seine Vorgänger befremdet bis entsetzt habe. „Seine Rede hatte den Gestus, nun erst beginne die wahre Aufarbeitung von Staatssicherheit und kommunistischer Diktatur.“

Egal, ob es um den Umbau der früheren Berliner Stasi-Zentrale geht, um die Gedenkstätte Andreasstraße in Erfurt, den Kampf um die Historische Kommission beim Parteivorstand der SPD: Der Historiker beschreibt den Wust aus Machtkampf, Intrige, Manipulation und Inkompetenz in der Tonalität eines Experten, dessen Einschätzung zu oft nicht gehört oder nicht abgefragt wurde. An solchen Stellen kippt die Stärke, Haltung zu zeigen, in die Schwäche, der eigenen Eitelkeit zu viel Raum zu geben.

„Diktatorische Machtausübung“

Geschilderte Beispiele von Querelen in Gedenkstätten liefern eine fast satirisch böse Schlussfolgerung: Ausgerechnet an den Orten, die vergangene Diktaturen dokumentieren, bilden sich neue. Als Leiter der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora soll Volkhard Knigge laut Mitarbeiter ein „Klima der Angst“ und ein „totalitäres System“ geschaffen haben. In der Gedenkstätte Hohenschönhausen ließ sich deren Chef Hubertus Knabe nicht in seine Deutungshoheit der Geschichte reinreden und bekämpfte alle, die Kritik äußerten. „Diktatorische Machtausübung“ sowie „persönliche Herabsetzung einzelner Beschäftigter“ attestierte eine Mitarbeiterin Steffen Reiprich, dem Ex-Leiter der Stiftung Sächsische Gedenkstätten.

Als problematisch wird auch das Selbstverständnis von Tobias Hollitzer als Leiter des Leipziger Stasi-Museums in der „Runden Ecke“ beschrieben. Als die Stadt, unzufrieden mit dem Zustand der Dauerausstellung, Eckert 2016 mit einem Gutachten für das Areal des Matthäikirchhofs beauftragte, soll Hollitzer zum Inhalt eine Absprache mit ihm gefordert haben, „was ich allerdings ablehnte“. Das Gutachten fiel äußerst kritisch aus, Eckert mahnte unter anderem eine Überarbeitung und Modernisierung der Ausstellungen an.

„Glaubwürdigkeit längst verspielt“

Eckert kritisiert Hollitzers „Platzhirschgehabe“, Eingriffe in Ergebnisprotokolle von Konzeptionsworkshops und die Weigerung, neue Mitglieder ins Bürgerkomitee aufzunehmen, den Trägerverein der „Runden Ecke“. Aus Eckerts Sicht hat Hollitzer „seine Glaubwürdigkeit längst verspielt“.

Schlecht weg kommt auch die Leipziger Tourismus und Marketing GmbH (LTM). Nach vielfach geäußerter Unzufriedenheit mit dem Lichtfest 2017, das sich laut Eckert „unter dem Deckmantel künstlerischer Freiheit zu einem Tourismusevent“ entwickelt und kaum noch etwas mit 1989 zu tun hatte, soll die LTM an der „Initiative 9. Oktober“ vorbei ein eigenes Beratungsgremium eingerichtet haben. „Kritik war nicht erwünscht und sollte unterdrückt werden.“

Uneinigkeit wegen der Neugestaltung des Matthäikirchhofs

Eckert beschreibt die Uneinigkeit über die Neugestaltung des Matthäikirchhofs, Kontroversen um ein Einheitsdenkmal für Leipzig und Zweifel an Anti-Doping-Aktivistin Ines Geipel, der einige Kritiker Übertreibungen und Lügen vorwerfen. Die von Eckert bedauerte langjährige „Verkapselung und beinahe narzisstische Selbstbeschäftigung der Aufarbeitungsszene“ des Bundesarchivs scheint für viele andere Protagonisten ebenso zu gelten.

„Umkämpfte Vergangenheit“ bündelt Auseinandersetzungen zur SED-Diktatur, bei der offenbar jeder die eigene Wahrheit verwaltet. Auch Eckert. Das liest sich in jenen Passagen gut, die frei sind von verletzter Eitelkeit, von beleidigtem bis verbittertem Ton. Kennern der Konflikte bietet das Buch viel Futter für Zustimmung und Ablehnung. Um es mild zu formulieren: Konflikte eindämmen wird es nicht.