﻿Das sind die Höhepunkte aus dem Programm „Leipzig liest“

Leipziger Fans atemlos: die Helene-Fischer-Festspiele beginnen

Fünf Konzerte, fünfmal Ausnahmezustand für echte Fans: Der Helene-Fischer-Tross macht bis Sonntag Station in Leipzig. Die Sängerin hält dabei nicht nur ihre Leipziger Fans in Atem: Einige reisen extra für eine Woche nach Leipzig an und nennen das „Tourlaub“. Und manche haben tatsächlich Karten für alle fünf Konzerte.