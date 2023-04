Groß-Events in Leipzig – Polizei erwartet am Wochenende volle Innenstadt

Leipzig. Die Bundespolizei Leipzig rechnet an diesem Wochenende mit einem höheren Aufkommen von Reisenden im Hauptbahnhof Leipzig und in den Zügen des Regional- und Fernverkehrs. Es könne vereinzelt zu Einschränkungen kommen, heißt es in einer Meldung der Polizei.

Am Wochenende finden in Leipzig mehrere Großveranstaltungen statt. So unter anderem die Leipziger Buchmesse und mehrere Konzerte. Zum Beispiel von Helene Fischer, Milow und Katie Melua. Dazu kommen noch die Heimspiele von RB Leipzig gegen die TSG Hoffenheim am Samstag um 15.30 Uhr und von der BSG Chemie Leipzig gegen den Greifswalder FC am Sonntag um 13 Uhr. Zusätzlich werde es zu Durchreisen von Fußballfans verschiedener Vereine kommen, so die Polizei.

Bei der Ankunft von größeren Fangruppen kann es zu leichten Einschränkungen im Hauptbahnhof kommen. Die Zugänge zum Hauptbahnhof und zu den Bahnsteigen sind aber stets gewährleistet, verspricht die Bundespolizei, die in Leipzig mit zusätzlichen Einsatzkräften auf dem Hauptbahnhof im Einsatz sein wird.