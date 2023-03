﻿Buchmesse und Helene Fischer: Leipzigs Hotelpreise gehen durch die Decke

Hotels in der Leipziger Innenstadt: Am Buchmesse-Wochenende ziehen die Preise massiv an.

Leipzig. Sogar im teuren Stadtzentrum von London kann man in dieser Zeit preiswerter übernachten: Wer für das letzte April-Wochenende in Leipzig noch ein Quartier sucht, sollte sehr, sehr flüssig sein. Knapp 500 Euro für zwei Nächte im Doppelzimmer gelten als preiswert. Und das nicht mal in zentraler City-Lage, sondern beispielsweise auch im Leipziger Osten oder in Wiederitzsch. Nach oben gibt es kaum Grenzen, auf einschlägigen Buchungsportalen geht es rauf auf bis zu 4000 Euro für zwei Übernachtungen im Deluxe-Apartment. Branchenexperten wie Axel Ehrhardt von der Leipzig Hotel Alliance nennen solche Spitzenpreise „teilweise unverschämt“.

Dabei ist die Entwicklung aus seiner Sicht gar nicht mal ungewöhnlich. „Die Gesetze des Marktes wirken auch in der Hotellerie“, sagt Ehrhardt. „Wenn die Nachfrage steigt, gehen die Preise mit.“ Und die Nachfrage nach Übernachtungsmöglichkeiten ist an jenem Wochenende extrem. Weil mehrere große Events in diesen Tagen stattfinden, sind Hotelplätze mittlerweile äußerst rar. Nahezu zeitgleich locken die Leipziger Buchmesse (27. bis 30. April ), fünf aufeinanderfolgende Konzerte von Superstar Helene Fischer in der Quarterback Immobilien Arena (25. bis 30. April) sowie der Galerien-Rundgang in der Leipziger Spinnerei (29. und 30. April) zehntausende Besucher nach Leipzig.

Automatische Buchungssysteme setzen Preise rauf

Automatische Buchungssysteme in den Hotels registrieren diesen enormen Nachfragedruck – und ziehen die Preise entsprechend an. „So etwas wird heute nicht mehr manuell gemacht“, erklärt Ehrhardt. Eine sogenannte Revenue-Management-Software analysiert die Marktlage und -dynamik, generiert Preise und soll auf diese Weise für maximalen Umsatz und Rentabilität sorgen. Die Klientel bei einzelnen Großveranstaltungen spiele da ebenfalls eine Rolle.

Zum Bachfest würden beispielsweise viele Gäste aus Übersee kommen, so Ehrhardt, „und die buchen zuerst die Fünf-Sterne-Hotels“. Er räumt aber ein, dass es auch immer Trittbrettfahrer gebe, welche eine solche Situation mit nahezu ausgebuchten Hotels ausnutzen und „mit exorbitanten Preise richtig zulangen“. Das ist teilweise auch auf der Plattform Airbnb zu beobachten, wo Privatunterkünfte am Buchmesse-Wochenende ebenfalls mehrere hundert bis über 1000 Euro kosten. Preisschlager ist ein Wohnwagen am Zwenkauer See für 45 Euro pro Nacht.

Grundsätzlich liegen die Hotels in Leipzig aber preislich noch immer weit unter dem Bundesdurchschnitt, betonen Hotel-Alliance-Chef Ehrhardt und auch Axel Klein, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Sachsen. Laut dem aktuellen Sparkassen-Tourismusbarometer für Ostdeutschland stiegen die durchschnittlichen Zimmerpreise in Sachsen zwischen 2017 und 2022 um neun Prozent auf knapp 85 Euro, berichtet Klein, das ist die geringste Steigerung in ganz Ostdeutschland. Dabei hätten die Beherbergungsstätten mit enorm gestiegenen Kosten zu kämpfen. Personal, Zimmerreinigung, Einkaufs- und Energiepreise – alles sei deutlich teurer geworden.

Dehoga: Großveranstaltungen besser koordinieren

Klein verweist aber auch auf die sehr gute Gästezufriedenheit von 87 Prozent. „Und es gibt ja durchaus auch Leute, die an solchen Wochenenden auch bereit sind, sehr hohe Preise zu bezahlen“, sagt er. Gleichwohl sieht er einen Weg darin, bei der Planung von Großevents Termine nach Möglichkeit etwas zu entzerren. „Das ist sicher schwierig, aber vielleicht machbar“, findet er.

Offenbar haben Veranstalter dies längst im Blick, unterliegen aber gewissen Zwängen. „Wir schauen bei der Planung im Vorfeld immer, ob parallel andere Großveranstaltungen stattfinden“, erläutert Julia Lücke von der Leipziger Buchmesse. Zwei bis drei Jahre Vorlaufzeit gebe es bei der Planung für die Messe. Die Verfügbarkeit des Geländes sei da von besonderer Relevanz – und das nicht nur während der vier Tage mit Veranstaltungen.

Erschwerend sei dieses Mal hinzugekommen, dass die Buchmesse mit Manga-Comic-Con, Leipzig liest und Antiquariatsmesse vom traditionellen März-Termin auf den April verschoben wurde. Nach den Absagen in den Vorjahren wollte man sichergehen, damit die Messe nicht erneut den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie zum Opfer fällt. Diese Entscheidung sei bereits im vorigen Frühjahr getroffen worden, so Lücke. Damals habe man gewusst, dass in dieser Zeit auch Helene Fischer mit ihrer Tournee in Leipzig Station macht.

Profitieren dürfte von den teilweise explodierenden Hotelpreisen auch die Stadt, meint Axel Ehrhardt und verweist auf die neue Bettensteuer. Fünf Prozent des Brutto-Zimmerpreises müssen Hoteliers, Pensionsbesitzer und Anbieter von Gästewohnungen ab 1. April an die Kommune abführen, hatte der Stadtrat mit großer Mehrheit beschlossen. Noch in diesem Jahr sollen 8,8 Millionen Euro eingenommen werden. Das letzte April-Wochenende dürfte massiv dazu beitragen, dieses Ziel zu erreichen.