Infostelen und Gedenktafeln gibt es in Leipzig viele. Deshalb will die Stadt lieber mit einer digitalen Bücherspur für die Buchstadt Leipzig werben. Die Initiatve geht von den Grünen aus.

Leipzig. Was mit Leipzigs berühmten Komponisten und ihren authentischen Musikstätten bestens funktioniert, könnte auch für die Buchstadt Leipzig klappen. Deshalb wurde bereits 2017 auf einem Forum “Impuls Kulturpolitik“ die Idee einer Bücherspur diskutiert – also ähnlich wie die Notenspur. Hintergrund: Leipzig war eine Stadt der großen Verlage und der Buchkultur, ist reich an Traditionen, pflegt mit der Buchmesse und „Leipzig liest“ sowie etlichen Institutionen sein internationales Renommee als Buchstadt. Die Stadt hat sich nun – nach einer neuerlichen Initiative von Bündnis 90/Die Grünen im Stadtrat – dazu positioniert. Sie will prüfen, eine digitale Bücherspur einzurichten. Umgesetzt werden könnte es im geplanten Themenjahr „Buchstadt Leipzig 2025“. Darüber hinaus prüft die Stadt bereits auf Initiative der Grünen, ob Leipzig sich um den Unesco-Titel Welthauptstadt des Buches bewirbt? Dabei entstand zuletzt die Idee, dies mit der Friedlichen Revolution zu verknüpfen – 2024 feiert diese rund um dem 9. Oktober ihren 35. Jahrestag. Eine Entscheidung dazu steht aber noch aus.

Eine Spur mit Infostelen sieht die Stadtverwaltung kritisch

Analog zur „Leipziger Notenspur“ heißt übrigens nicht, dass die Formen der Präsentation mit denen der Notenspur identisch sein müssen. Das schließt die Stadt ohnehin aus, da es in Leipzig bereits viele Gedenktafeln gibt, die an berühmte Schriftsteller oder Stätten des Verlag- und Buchdruckgewerbes erinnern. Goethe, Schiller, Maurer, Hilbig sowie der Verlag Breitkopf & Härtel sind dafür Beispiele. Eine Spur mit „sichtbaren Elementen und Infostelen im öffentlichen Raum zu entwickeln und zu realisieren“ wird in der Stadtverwaltung daher kritisch gesehen, heißt es in einem Papier für den Stadtrat. Denn es exisitiere bereits eine „Vielzahl erinnerungskultureller Zeichen“.

Eine Gedenktafel in der Kupfergasse erinnert an den ältesten Musikverlag der Welt Breitkopf & Härtel. © Quelle: André Kempner

Tourismusfirma LTM soll Projekt begleiten

Wer die Buchstadt Leipzig sucht, wird auf diversen Internetseiten fündig. So existiert bereits ein digitaler Stadtplan zur Buchstadt Leipzig, der die Dichte und die Verteilung der buchgewerblichen Betriebe sichtbar macht – exemplarisch zum Zeitpunkt einer beispiellosen „Blütezeit“ des Buchgewerbes im Jahr 1913. Das Deutsche Buch- und Schriftmuseum der Deutschen Nationalbibliothek hat zudem alle Firmen in eine Datenbank übertragen und nach Gewerbetypen sortiert. Das Amt für Geoinformation und Bodenordnung der Stadt Leipzig recherchierte die heutigen Orte der historischen Adressen und ergänzte die Geokoordinaten. Die Verwaltung schlägt nun vor, einen literarischen Audiowalk oder einen Podcast unter Berücksichtigung bereits erfasster Datensätze zu erstellen, der gezielt ein junges Publikum anspricht. Inhalt soll die Buch- und Literaturstadt Leipzig sein, die entlang von Stationen durch den öffentlichen Raum vorgestellt wird. Historische Wegmarken wären dabei ebenso wie junge Verlage oder Leseorte vertreten. Mit der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH wird abgestimmt, wie das vorhandene touristische Informationsmaterial zur „Literatur- und Buchstadt Leipzig“ erweitert werden kann. Der Stadtrat soll über die Initiative im September diskutieren.

