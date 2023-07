Personalausweise, Reisepässe, Kinderpässe: Viele Menschen merken erst kurz vorm Urlaub, dass sie neue Ausweise brauchen. Entsprechend groß ist der Andrang an manchen Tagen vor den Bürgerbüros. Extrem lange Wartezeiten lassen sich aber umgehen.

Leipzig. Wer spontan eines der zwölf Leipziger Bürgerbüros aufsucht, braucht in diesen Wochen zuweilen viel Geduld. Da kann es schon mal passieren, dass man sich morgens um 8 Uhr in eine über 100 Meter lange Schlange einreihen muss. So geschehen in dieser Woche vor dem zentralen Bürgerbüro in der Otto-Schill-Straße.