Leipzigerinnen und Leipziger können demnächst wieder ohne Termin Dienstleistungen der Bürgerbüros in Anspruch nehmen. Für einige Tageszeiten ist eine Terminbuchung trotzdem noch notwendig.

Besuch in Leipzigs Bürgerbüros bald ohne Termin möglich

Leipzig. Im neuen Jahr sind Besuche in den Leipziger Bürgerbüros auch ohne Termin möglich. Laut Stadt empfangen die Behörden ab 23. Januar während der Öffnungszeiten wochentags bis 11 Uhr spontane Besucherinnen und Besucher. Seit 2020 mussten sich Bürgerinnen und Bürger vorher online einen Termin buchen. 

Vor Ort gebe es dennoch eine begrenzte Anzahl an Wartemarken, heißt es in der Mitteilung. "Wir kommen damit den Einwohnerinnen und Einwohnern entgegen, die sich einen leichteren Zugang zu den Bürgerbüros gewünscht hatten", so Ulrich Hörning, Verwaltungsbürgermeister der Stadt Leipzig. "Nur müssen sie dann Geduld mitbringen – es wird zu längeren Wartezeiten kommen."

Wer allerdings samstags oder nachmittags zum Bürgerbüro möchte, muss für die meisten Dienstleistungen weiterhin vorher online einen Termin buchen. Ausnahmen sind zum Beispiel die Abholung von Dokumenten sowie die Beratung zur eID-Funktion des Ausweises. Jeden Tag um 10 Uhr und 17 Uhr werden im Terminvergabesystem der Stadt neue Zeitfenster freigeschaltet. Einige Dokumente können auch online ohne Besuch bei einer Behörde beantragt werden.

