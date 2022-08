Leipzig. Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) muss günstiger werden – das ist der Wunsch, den die Leipzigerinnen und Leipziger für den kommunalen Doppeletat 2023/24 am häufigsten äußern. Beim gerade beendeten Online-Voting, bei dem die Top-10-Vorschläge für den Bürgerhaushalt ermittelt wurden, waren erschwingliche Tickets für die Bahnen und Busse der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) die eindeutigen Spitzenreiter.

Zum ÖPNV sind allerdings sehr unterschiedliche Vorschläge im Rathaus eingegangen. Sie reichen von einem bürgerfreundlicheren öffentlichen Personennahverkehr über ein 9-Euro-Ticket für sozial Schwache sowie diverse Seniorenangebote bis hin zum fahrscheinlosen Nahverkehr.

Darüber hinaus möchten die Bürgerinnen und Bürger, dass mehr öffentliche Toiletten gebaut werden, Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden entstehen, Solarpanelen für die Straßenbeleuchtung angeschafft sowie rollator- und rollstuhlgerechte Fuß- und Gehwege ausgebaut werden.

Rund 300 Vorschläge bewertet

Zur Erinnerung: Die Messestädter konnten in diesem Jahr erstmals mitreden, wofür die Stadt in den Jahren 2023 und 2024 ihr Geld ausgeben soll. Bislang waren nur Bürgereinwände möglich, die sich auf den Etatentwurf der Verwaltung beziehen mussten. Diesmal konnte zunächst jeder Ideen und Projekte einreichen, über die dann bei einem Online-Voting abgestimmt wurde.

Unter dem Motto „Möchten Sie Leipzig mitgestalten?“ gingen rund 300 Vorschläge von Bürgerinnen und Bürgern ein. Nach einer Stichprobenziehung aus dem Melderegister wurden danach per Zufallsprinzip 15 000 Leipzigerinnen und Leipziger zu einer repräsentativen Online-Bewertung eingeladen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten sich auf der Plattform anmelden und konnten anonym jeden Vorschlag mit „Daumen hoch“ oder „Daumen runter“ bewerten.

#„Mit einem ersten Blick auf die Top 10 der Bürgervorschläge denke ich, dass wir mit den jetzigen Ergebnissen durchaus zufrieden sein können“, freute sich Leipzigs Finanzbürgermeister Torsten Bonew (CDU). „Das Bürgerbeteiligungsverfahren möchte ich auch für die nächsten Doppelhaushalte durchführen, ausbauen und verbessern. Jede aktive Mitbestimmung stärkt den öffentlichen Diskurs miteinander und wirkt sich positiv auf unsere Stadtgesellschaft aus.“

Bürgerkonferenz abgesagt

Die geplante Bürgerkonferenz im Neuen Rathaus, bei der ebenfalls über die Vorschläge abgestimmt werden sollte, hat die Stadtverwaltung indes gecancelt. „Leider war das Interesse und die Anmeldung zur Bürgerkonferenz so gering, dass ich sie schweren Herzens absagen musste“, so Stadtkämmerer Bonew. „Bei der Anzahl an Teilnehmenden wäre eine Abstimmung nicht repräsentativ gewesen und hätte das Ergebnis verzerrt. Vielleicht müssen wir hier künftig neue Konzepte entwickeln, um die Leipzigerinnen und Leipziger stärker zu motivieren.“

Wie geht es nun weiter? Der Fachausschuss Finanzen berät am Montag, 29. August, über die zehn am höchsten bewerteten Bürgervorschläge. Am 14. September wird der Entwurf des Doppelhaushaltes in die Ratsversammlung eingebracht. Dort werden die Top-10-Bürgervorschläge, die in den Doppelhaushalt für 2023/24 aufgenommen werden sollen, final vorgestellt.

Alle Ergebnisse des Votings im Internet unter www.leipzig.de/buergerhaushalt