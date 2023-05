﻿Leipziger sorgen sich um steigende Kosten und Kriegsfolgen

Aus dem Polizeibericht

21-Jähriger schlägt Räuber in Waldheim in die Flucht

Ein versuchter Raub in Waldheim, schon wieder Schmierereien in Roßwein und offene Straßeneinläufe in Döbeln – das beschäftigte die Polizei am Wochenende in der Region Döbeln.