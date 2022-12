In den Räumen der früheren Leipziger Uni-Buchhandlung soll im Frühjahr 2023 ein umfangreiches Programm starten. Die Stiftung des Bundes setzt zudem auf mobile Angebote zum Thema „Recht im Alltag“. Ein Truck soll den ländlichen Raum ansteuern.

Leipzig. Die Stiftung Forum Recht ist in Leipzig angekommen. In der Universitätsstraße 20 (die frühere Uni-Buchhandlung im Eckhaus zur Schillerstraße) wurden im November dauerhafte Büros bezogen. Direktorin Henrike Claussen und weitere Kuratoriumsmitglieder empfingen dort nun mehrere SPD-Politiker mit dem Ostbeauftragten Carsten Schneider an der Spitze. Vertreter der Leipziger Stadtverwaltung informierten dabei über den Stand der Planung für einen Neubau auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz.