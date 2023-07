﻿Knatternde Motoren: Tausende Besucher bei der „Bulldog-Dampf-Diesel“ auf der Agra

Leipzig. Die Ausstellung „Bulldog, Dampf & Diesel“ im Agra-Messepark in Leipzig gehört zu den größten Veranstaltungen für Fans von Oldtimern, Traktoren und Landmaschinen in Deutschland. Mehr als 1000 Aussteller – zum Teil aus dem Ausland – wurden an diesem Wochenende zur Neuauflage erwartet. Zehntausende begeisterte Fans zogen die alten Maschinen in ihren Bann. Unser Fotograf André Kempner war mit dabei und hat viele Fotos mitgebracht.

Die „Bulldog, Dampf & Diesel“ findet auch noch am Sonntag ab sechs Uhr statt. Der Eintritt im Agra-Messepark Leipzig kostet sechs Euro.

