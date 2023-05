﻿BUND Sachsen fordert „radikale Beschleunigung“ der Energiewende

Leipzig. Der Umweltverband BUND hat deutlich mehr Tempo bei der Energiewende in Sachsen gefordert. „Wir müssen in allen Bereichen – von der Landwirtschaft bis zur Industrie – auf Nullemissionen hinarbeiten und zugleich eine gerechte soziale Umgestaltung sicherstellen“, erklärte Landeschef Felix Ekardt am Samstag nach einer Delegiertenversammlung im Gohliser Schlösschen in Leipzig. Dazu müsse Sachsen entschlossener beim Ausbau der Wind- und Solarenergie sowie beim Energiesparen sein. Der Freistaat liege im bundesweiten Vergleich in diesen Bereichen noch immer auf den hinteren Plätzen.

„Die nächsten Jahre legen den gesellschaftlichen Grundstein für die sozial-ökologische Transformation hier in Sachsen“, hieß es vonseiten des Verbands. Bis spätestens 2030 müsse daher aus der Kohle ausgestiegen werden. Außerdem müsse die Tierhaltung stark reduziert werden, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern, forderten die Delegierten des BUND Sachsen. Es sei zudem eine naturverträgliche Energiewende notwendig, die den Schutz der Artenvielfalt und der natürlichen Lebensräume berücksichtigt. „Klimaschutz und Naturschutz müssen Hand in Hand gehen“, so der Landeschef.