﻿Bund und Land pokern beim Harthkanal im Leipziger Neuseenland um die Kosten

In die Baustelle vom Harthkanal zwischen dem Zwenkauer See und dem Cospudener See sind schon 35 Millionen Euro geflossen.

Leipzig. Was beim Thema Harthkanal zurzeit wirklich hinter den Kulissen abgeht, ist schwer einzuschätzen. Natürlich sind 35 bis 45 Millionen Euro viel Geld für eine 790 Meter lange Wasserstraße – auch wenn in deren Mitte noch zwei kleine Häfen und eine Schleuse dazukommen. Doch mit Verlaub: Der Betrag entspricht etwa der Hälfte jener Kosten, die aktuell für den Bau eines Gymnasiums veranschlagt werden. Angesichts der Milliarden, die bereits in die Erschaffung des Leipziger Neuseenlands geflossen sind, wäre es grotesk, nun ausgerechnet den wichtigsten Teil des geplanten Gewässerverbundes zu den Akten zu legen. Zumal vor Ort schon 35 Millionen Euro in die dafür nötige Trasse investiert wurden.

Die Sachsen wollen einen 27 Kilometer langen Bahntunnel durchs Erzgebirge bohren, die Amerikaner bald wieder zum Mond fliegen. Technisch dürfte es also nicht völlig unmöglich sein, kleinere Wasserstraßen in einer Tagebaufolgelandschaft so zu errichten, dass sie zuverlässig funktionieren. Stattdessen ist die andere große Gewässerverbindung im Neuseenland – der ebenfalls von der LMBV gebaute Kanal zwischen Markkleeberger und Störmthaler See – nun auch schon seit zwei Jahren gesperrt. Das Gutachten zu den Ursachen soll Ende 2023 vorliegen. Es hat ganz den Anschein, als ob Bund und Land gerade gewaltig pokern, wer welchen Teil der Zusatzkosten hier wie da tragen muss.