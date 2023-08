﻿Bundesgerichtshof: Urteil im Leipziger Mordfall Jesse L. ist rechtskräftig

Leipzig. Das letzte Rechtsmittel ist ausgeschöpft: Im Fall des ermordeten Leipzigers Jesse L. (19) traf der Bundesgerichtshof (BGH) eine abschließende Entscheidung. Der 5. Strafsenat des BGH hat am 15. August die Revision des Angeklagten Max D. (21) gegen das Urteil des Landgerichts Leipzig als unbegründet verworfen.

Am 27. Januar dieses Jahres war Max D. wegen Mordes zu einer Jugendstrafe von zehn Jahren verurteilt worden. Der Prozess hatte Anfang Juli 2022 begonnen. Die 2. Strafkammer des Landgerichts legte dem Sohn eines Zahnarztes und einer Lehrerin zudem Raub mit Todesfolge, Handel mit Betäubungsmitteln sowie unerlaubten Besitz einer halbautomatischen Waffe zur Last. Das Gericht hielt es für erwiesen, dass Max D. seinen Bekannten am Abend des 11. Januar 2022 bei Schkeuditz mit einem Kopfschuss tötete, um das Rauschgift von Jesse L. an sich zu bringen und einen Teil seiner Schulden damit bezahlen zu können.

Ermittlungen der Polizei am Tatort. © Quelle: Michael Strohmeyer

Die zuständige 2. Strafkammer sah die Mordmerkmale der Heimtücke und Habgier sowie der Ermöglichung einer Straftat als erfüllt an. Allerdings stellten die Richter beim Angeklagten auch erhebliche Reifeverzögerungen fest, sodass Max D. letztlich nach Jugendstrafrecht verurteilt wurde. Die Höchststrafe liegt in dem Fall bei zehn Jahren Haft. Nach Erwachsenenstrafrecht hätte ihm lebenslänglich gedroht.

Die Verteidigung hatte hingegen an der Tatversion ihres Mandanten festgehalten, wonach sich der tödliche Schuss durch eine Art Unfall gelöst habe. Sie forderten eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung. Mit dem Beschluss des BGH ist das Urteil nunmehr rechtskräftig.

