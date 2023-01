RB Leipzig gegen Stuttgart: Alle Infos zu Sperrungen, Anreise und Parkmöglichkeiten

RB Leipzig trifft am Freitagabend in Leipzig auf Stuttgart.

Leipzig. Am Freitagabend kann es in Leipzig rund um die Red Bull Arena zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen kommen. Um 20.30 Uhr startet das Bundesliga-Spiel zwischen RB Leipzig und dem VfB Stuttgart. Laut Ordnungsamt werden dort rund 42.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Die Behörde kündigt mehrere Straßensperrungen und Halteverbote an und gibt Fußball-Fans Tipps zur Anreise.

Nach Angaben der Behörde müssten rund um die Arena die Rettungswege freigehalten werden. Daher werde es in der Goya- und Eitingonstraße Halteverbote geben. Zwischen 17.30 und 20.30 Uhr werde außerdem das westliche Waldstraßenviertel und östliche Waldstraßenviertel gesperrt. Die Einfahrt sei in diesem Zeitraum nur für Bewohner, Taxis und Lieferfahrzeuge über die Leibnizstraße und die Straße Am Sportforum möglich. Radfahrerinnen und Radfahrer könnten dort in den Sperrkreis einfahren, wo das Zusatzzeichen „Radfahrer frei“ angebracht ist. Zudem ist die Waldstraße am Waldplatz und zwischen Leutzscher Allee/ Zöllnerweg und Goyastraße aufgrund von Gleisbauarbeiten weiterhin vollständig gesperrt.

Bundesliga-Spiel in Leipzig: Mehrere Park-and-Ride-Parkplätze

Das Ordnungsamt mahnt mit dem Pkw anreisende Fußball-Fans, auch die ausgeschilderten Park-and-Ride-Parkplätze „Leipziger Messe“, „Schönauer Ring“, „Plovdiver Straße“, „Lausen“ und „Völkerschlachtdenkmal“ sowie die Angebote des ÖPNV zu nutzen. Im Umfeld der Red Bull Arena stünde ohnehin nur eine sehr beschränkte Zahl von Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

Auch die Parkhäuser in der Innenstadt hätten in der Regel noch freie Kapazitäten, so die Behörde. Von dort sei die Red Bull Arena auch fußläufig gut zu erreichen. Für Radfahrerinnen und Radfahrer würden außerdem bewachte Abstellplätze bereitgestellt.

Sonderlinien der Leipziger Verkehrsbetriebe während RB-Spiel

Eine Übersicht über den Fahrplan sowie die zusätzlich eingesetzten Sonderlinien haben die Leipziger Verkehrsbetriebe unter www.l.de/anreise-rbleipzig veröffentlicht. Weitere Auskünfte erhalten die Fahrgäste am Servicetelefon (0341) 19449 oder über die kostenlose App LeipzigMOVE.

Die Fußball-Eintrittskarte gilt vier Stunden vor sowie bis vier Stunden nach der Veranstaltung auf allen S-Bahnen, Straßenbahnen, Bussen und Nahverkehrszügen im gesamten Netz des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes (MDV).