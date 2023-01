﻿Bundespolizei nimmt gesuchten Gewalttäter am Leipziger Hauptbahnhof fest

Bundespolizisten haben am Sonntag im Leipziger Hauptbahnhof einen Mann festgenommen, der auf einen anderen eingeschlagen und eingetreten hat. Nach Überprüfung seiner Identität ging es für den 32-Jährigen direkt in die Justizvollzugsanstalt der Messestadt.

Leipzig. Am Leipziger Hauptbahnhof ist in der Nacht zum Sonntag ein Gewalttäter und mutmaßlicher Dieb festgenommen worden. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der 32-Jährige bereits per Haftbefehl gesucht wurde. Inzwischen ist er in der Justizvollzugsanstalt in Leipzig inhaftiert.