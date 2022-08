Auf welche neuen Baustellen sich die Leipzigerinnen und Leipziger in der Woche ab dem 22. August 2022 einstellen sollten – der Überblick.

Wegen einer Brückenprüfung wird es am Mittwoch auf der Bundesstraße 2/Wundtstraße in Höhe Goethesteig etwas enger.

Brückenprüfung: Am Mittwoch wird es eng am Leipziger Goethesteig

Arbeiten an der Bundesstraße 2

Arbeiten an der Bundesstraße 2

Leipzig. Welche neuen Baustellen kommen in der neuen Woche auf die Leipzigerinnen und Leipziger zu? Hier die wichtigsten aktuellen Einschränkungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wundtstraße/Bundesstraße 2: In Höhe Goethesteig wird am Mittwoch die Brücke geprüft – dazu muss die Fahrspur in beiden Richtungen reduziert werden.

Tröndlinring: Zwischen Gerber- und Nordstraße ist die Fahrbahn wegen einer Sondernutzung am Dienstag und Mittwoch schmaler.

Goldschmidtstraße/Stephanstraße: Wegen einer Sondernutzung wird die Goldschmidtstraße am Montag stadteinwärts halbseitig gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Brüder- und Talstraße.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Slevogtstraße: Sie wird von Montag bis zum 2. September zwischen Blücher- und Georg-Schumann-Straße in Richtung Schumann-Straße gesperrt. Die Umleitung erfolgt in Richtung Wahren über Blücher- und Elli-Voigt-Straße, in Richtung Zentrum über Blücher- und Erika-von-Brockdorff-Straße.

Tschernyschewstraße: Sie bleibt von Montag bis zum 30. September zwischen Walther-Albrecht-Weg und Essener Straße voll gesperrt, damit eine Fernwärmeleitung verlegt werden kann. Fußgänger können den Bereich dennoch nutzen.

Zuckelhäuser Straße/Sommerfelder Straße: Wegen einer Sondernutzung wird die Straße von Dienstag bis zum 16. Dezember in Richtung Mölkau verengt. Achtung: Im Kurvenbereich herrscht Baustellenverkehr.

Liebertwolkwitzer Straße/ca. Höhe Kreuzung Feldstraße: Von Montag bis Freitag wird die Straße wegen einer Sondernutzung jeweils von 9 bis 14 Uhr eingeengt; der Verkehr wird wechselseitig an der Baustelle vorbei geführt.

Quelle: Stadt Leipzig/Verkehrs- und Tiefbauamt

Von bm