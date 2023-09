﻿Warntag in Sachsen: Schrille Handy-Töne, heulende Sirenen und ein Fehlalarm

Der bundesweite Warntag des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe fand um 11 Uhr auch in Sachsen als Test statt. Wie der Warntag in Leipzig und der Region ablief und wo es Probleme gab, lesen Sie hier.

Leipzig. Schrille Töne auf Handys und heulende Sirenen in vielen Städten und Gemeinden: Um Punkt 11 Uhr beteiligte sich am Donnerstag auch Sachsen am bundesweiten Warntag. Ziel des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe war es, Menschen mit dem Ablauf einer amtlichen Warnung vertraut zu machen. Warn-Hinweise kamen über Apps wie Katwarn – und da sogar eine Minute früher um 10.59 Uhr. Die Warnsignale wurden aber auch von über 3200 Sirenen im Freistaat verbreitet.