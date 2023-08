﻿Wende-Kunst in Leipzigs Zentrum muss weg

Leipzig. Unweit vom Leipziger Hauptbahnhof ist die Geschichtsträchtigkeit dieser Stadt in bunten Farben dargestellt: Eine Häuserwand am Brühl zeigt seit 2009 Szenen der friedlichen Revolution. Doch das große Wimmelbild des Leipziger Künstlers Michael Fischer (Fischer-Art) wird bald nicht mehr da sein. Grund dafür ist der Neubau von zwei Hotels.

Für Touristinnen und Touristen sind die dreieinhalb Tonnen Farbe, die der Künstler für das Werk verwendet hat, ein Blickfang. „Dieses Bild fällt natürlich sofort ins Auge“, sagt Cornelia Flieger. Sie ist mit ihrem Mann Steffen aus Mittelhessen zu Besuch in Leipzig. Als Andenken hat sie ein Foto der bunten Hauswand mit ihrem Handy gemacht. Ihr gefallen die knalligen Farben und sie sieht auch die Bedeutung des Kunstwerks im historischen Kontext. Dem stimmt ihr Mann zu: „Das Bild zeigt den Startpunkt einer neuen gesamtdeutschen Geschichte“, sagt Steffen Flieger. Vor allem für Menschen aus Westdeutschland seien solche Kunstwerke besonders spannend. „Doch es wird bestimmt auch etwas Neues in der Art geben“, sagt Steffen Flieger dann. Er könne sich vorstellen, dass es dem Künstler nicht so wichtig sei, dass das Bild wegkommt.

14 Jahre lang waren die Szenen der Mauerfall-Jahre in Leipzigs Zentrum zu sehen. Bald stehen an der Stelle zwei neue Hotels. © Quelle: Andre Kempner

Dem ist nicht so: Fischer selbst sieht in dem Bauvorhaben eine Absage an Leipzigs Streetart und eine vertane Chance, den Mauerfall in kreativer Form zu archivieren. „Ich hätte vom Rathaus mehr erwartet“, sagt Fischer, für den die bemalte Wand am Brühl das „ideale Einheitsdenkmal für Leipzig“ gewesen ist. Stattdessen, sagt er, werde nun ein neues Einheitsdenkmal für viel Geld am Wilhelm-Leuschner-Platz gebaut. „Das verstehe ich nicht. Das bereits bestehende Bild hätte die Stadt kostenlos haben können – zudem von einem, der tatsächlich damals an den Demonstrationen teilgenommen hat.“

Fischer: „Kultur- und Lustlosigkeit“ bei Leipziger Neubauten

Weiter spricht Fischer von einer gewissen „Kultur- und Lustlosigkeit“ bei Neubauten, die daran zu erkennen sei, dass die Stadt Leipzig weniger Wert auf Kunst im öffentlichen Raum lege, sondern zu viele „monolithische Einheitsbauten“ errichte. Das Kunstwerk wurde laut Fischer bereits „digital gesichert“ und kann so in anderer Form noch weiter ausgestellt werden. Zudem werde er Teile des Bildes aus der Wand schneiden und bewahren – diese könnten Fans dann kaufen.

Die zum Großteil bunten Figuren, Häuser und Landschaften zeigen die Montagsdemonstrationen von 1989, Fluchtbewegungen aus der DDR und schließlich den Mauerfall. Das Bild wurde 2009 zum 20. Jubiläum der Wende gemalt und konnte gut betrachtet werden, da die Fläche davor lange Zeit unbebaut blieb. In zweieinhalb Jahren sollen die geplanten Hotels allerdings einzugsbereit sein. Für das Kunstwerk heißt das, dass es schon deutlich früher zugebaut sein wird. Die Neubauten reihen sich in einen allgemein ansteigenden Bau-Trend von Hotels in Leipzig ein.

Künstler Michael Fischer an seinem neuen Kunstwerk in Leipzig-Schleußig. Auch wenn ein großes Kunstwerk nun verdeckt wird, sind seine Bilder noch präsent in der Stadt. © Quelle: Wolfgang Sens

Neuestes Werk entsteht in Schleußig

Auch Künstler Fischer kann der Entwicklung in Leipzig etwas abgewinnen: „Es ist ja gut, wenn sich in der Stadt etwas tut“, sagt er. Nur sollte nach seiner Ansicht bei Neubauten mehr auf Kreativität und Fantasie gesetzt werden.

An seiner Schaffenskraft in Leipzig ändert die Baustelle am Brühl nichts: Michael Fischer malt derzeit im Stadtteil Schleußig an seinem neuesten Werk. An der Stelle eines ehemaligen Gefängnisses zwischen Erhard- und Rödelstraße steht er mit Pinsel und Farbeimern und malt eine Comic-Szene. Das Ganze natürlich gewohnt bunt und groß – an eine Hauswand.

