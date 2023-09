﻿Burghausen – der gallische Ortsteil an Leipzigs Nordwestgrenze

Burghausen. Burghausen gibt es schon seit über tausend Jahren – 23 davon als Ortsteil von Leipzig. Doch die Eingemeindung nach Leipzig im Jahr 2000 – seitdem bildet das Dorf gemeinsam mit Rückmarsdorf den Ortsteil Burghausen-Rückmarsdorf – war eine der wohl größten Zäsuren seit dem Dreißigjährigen Krieg für die 1700-Seelen-Gemeinde am Nordwestrand des Leipziger Stadtgebietes. „90 Prozent unserer Einwohner waren gegen den Anschluss an Leipzig“, erzählt Ortsvorsteher Stefan Köster.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ortsvorsteher Stefan Köster (links) und Ortschaftsrat Hartmut Lühmann halten das Burghausener Wappen auch nach der Eingemeindung nach Leipzig in Ehren. © Quelle: André Kempner

Nach der Wende hatten die Burghausener viel Energie für die Selbstständigkeit verwendet, um selbstständig zu bleiben. Auf der eigenen Flur und bei den Nachbargemeinden gab es mehrere sehr gut belegte Gewerbegebiete, die den Umländlern stattliche Gewerbesteuereinnahmen bescherten. Deshalb schloss man sich mit den umliegenden Orten Rückmarsdorf, Dölzig, Kleinliebenau und Priesteblich zur neuen Großgemeinde Bienitz mit über 5000 Einwohnern zusammen. In Sachsen sollte bei dieser Größe damals nicht eingemeindet werden. „Wir haben Straßen instandgesetzt und teilweise neu gebaut“, schwärmt Köster. „Auch neue Wohngebiete wurden erschlossen und einige der Fußwege in den Ortsteilen in Ordnung gebracht.“ Alles sah nach einer rosigen Zukunft aus.

Doch dann habe der Freistaat „heimlich“ die Grenze für nicht einzugemeindende Kommunen auf 8000 Einwohner hochgeschraubt – und die finanziell prosperierende Großgemeinde Bienitz wurde nach nur sechsjährigem Bestehen zerschlagen und unter Leipzig, Markranstädt und Schkeuditz aufgeteilt. Die meisten Burghausener hätten damals den Glauben an demokratische Entscheidungsprozesse verloren, heißt es im Ort. „Wir haben vor dem Verfassungsgericht geklagt und am Ende hat ein Gericht in Leipzig entschieden“, sagt der 78-jährige Ortsvorsteher. Alles Streiten half nichts – Burghausen wurde ohne Eingemeindungsvertrag nach Leipzig zwangseingemeindet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Dorfplatz von Burghausen hat schon bessere Zeiten gesehen. Er braucht dringend eine Schönheitskur. Dann wäre er wieder einer der schönsten im Leipziger Umland, heißt es in Burghausen. © Quelle: André Kempner

Nach der Eingemeindung rückte der Schredder an

Viele Burghausener sind bis heute entsetzt, dass die Leipziger Verwaltung gleich nach der Eingemeindung mit einem großen Schredder anrückte und unzählige alte Akten der Gemeinde vernichtete – „so, als ob man die Erinnerung an die Zeit der Selbstständigkeit für immer tilgen wollte“, meint Köster. Für ihn und andere stehe aber fest: „Wir sind Burghausener“.

Lesen Sie auch

„Wir hatten als Gemeinde Bienitz sehr viel Sichtbares für die Bürger erreicht – mit der Eingemeindung war damit komplett Schluss“, ärgert sich auch Ortschaftsrat Hartmut Lühmann. „Die Stadt Leipzig kassiert Steuergelder aus der Burghausener Ortschaft.“ Projekte wie der Radweg zum Löwencenter wurden erst 2013 „nach intensivstem Druck“ verwirklicht – allerdings zunächst noch ohne die geplante Beleuchtung. „Die Stadt hat die ursprünglichen Pläne geändert. „Die Stadt hatte die ursprünglichen Pläne geändert“, so Lühmann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit Jahren kämpfen die Burghausener um die Sanierung der Gundorfer Straße. Im Leipziger Rathaus gibt es bereits eine Vorplanung dafür – doch es passiert nichts. © Quelle: André Kempner

Seit dem Jahr 2000 kämpft der Ortsteil vergeblich um die Instandsetzung der Gundorfer Straße, der Hauptstraße zwischen Burghausen und Böhlitz-Ehrenberg. „Vor zwei Jahren haben wir eine Vorplanung bekommen, aber passiert ist bis heute nichts. Eingeordnet in eine Prioritätenliste steht die Sanierung irgendwo an x-ter Stelle. Alles hängt wie immer am Geld“, so der Ortschaftsrat. Auch die über 50 von der Gemeinde Bienitz sanierten gemeindeeigenen Wohnungen seien der stadteigenen Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft übereignet worden. Was zur Konsequenz habe, dass der Ortschaftsrat nun keinen Einfluss mehr auf die Vergabe an Burghausener Bürgerinnen und Bürger hat.

Jeder Veränderungsversuch wird zum Kraftakt

Ortsvorsteher Köster ärgert auch der Umgang mit dem Dorfplatz. „Das ist einer der schönsten Dorfplätze in der Leipziger Umgebung“, meint er. „Aber er ist eher in einem ungepflegten Zustand. Der Ortschaftsrat ist – so beispielsweise im Zusammenhang mit dem Themenjahr ,Die Stadt als Bühne’ – weiterhin bemüht, den Dorfplatz optisch aufzuwerten.“ Zusätzlicher Pflege bedürfe das Denkmal für die Opfer des Faschismus auf dem Arthur-Heidrich-Platz. „Früher hatten wir Gemeindearbeiter, die für die Pflege zuständig waren. Heute ist jeder Veränderungsversuch ein Kraftakt und braucht selbst für einen minimalen Erfolg sehr viel Zeit.“

Das Denkmal für die Opfer des Faschismus müsste auch aufgewertet werden, heißt es im Ortsteil. © Quelle: André Kempner

Trotz aller Kritik haben die Burghausener den Leipzigern aber auch schon einiges abgetrotzt. So wird jetzt das gemeindeeigene Gebäude Dorfplatz 16 rekonstruiert und soll künftig als Dorfzentrum genutzt werden. Auch die Mittel für das örtliche Brauchtum wurden vom Leipziger Rathaus von rund 5000 Euro auf 9400 Euro aufgestockt. Und in die Sache mit dem Fußweg auf der Nordseite der Merseburger Landstraße zwischen Grünauer Bogen und Ochsenweg kommt Bewegung: Für 2023 und 2024 sind Planungsmittel eingestellt, der Bauzeitraum ist noch offen. „Bis dahin bleibt die Gefahrenzone für die Kinder auf dem Schulweg bestehen“, so Köster. Die Straße „Grüner Bogen“ sei aber 2022 „auf unkomplizierte Weise“ instandgesetzt worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Verwaltungswege im Leipziger Rathaus sind einfach viel zu lang, kompliziert und träge“, meint Köster. „Wenn etwas geht, dann höchstens auf der kleinen persönlichen Ebene“, ergänzt Lühmann. „Kommt man aber auf die Ebene der Amtsleiterinnen und Amtsleiter wird es kompliziert und langwierig.“ Man sei froh, gute Kontakte zu der im vergangenen Jahr zur Paten-Bürgermeisterin des Ortsteils berufenen Vicki Felthaus (Grüne), Leipzigs Beigeordnete für Jugend, Schule und Demokratie, zu haben. „Sie nimmt unsere Probleme auf und versucht gemeinsam mit dem Büro für Ratsangelegenheiten zu helfen oder zu vermitteln“, schildert Köster.

„Schön wäre eine Sendung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, in der die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher aller 14 damals eingemeindeten Ortschaften zu Wort kommen. Dann würde deutlich werden, wie stiefmütterlich das Leipziger Rathaus alle bis 2000 eingemeindeten Ortsteile behandelt.“ Die Verwaltung sollte in ihrem Handeln noch mehr die Einsicht voranstellen, dass die Stadt Leipzig auch von ihren Rändern her wächst.

LVZ