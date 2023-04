﻿Noch vier Jahre: Hat Oberbürgermeister Burkhard Jung einen Plan für Leipzig?

SpinLab-Chef Eric Weber: Sachsen braucht ein digitales Gesundheitssystem

Die alterende Bevölkerung stellt das Gesundheitssystem besonders in Sachsen vor große Herausforderungen. Eric Weber aus dem LVZ-Kolumnistenkreis „Leipziger Stimmen“ appelliert deshalb an Politik und Kassen, digitale Angebote zu schaffen – aber auch an die Patienten, diese zu nutzen.