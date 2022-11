﻿Burnout von Pflegekräften in Sachsen – was hilft dagegen?

In der Altenpflege bleibt oft zu wenig Zeit für die Patienten. Viele Pflegekräfte mit dem Eindruck, am eigenen Anspruch zu scheitern, fühlen sich ausgebrannt.

Ihr Krankenstand ist doppelt so hoch wie in anderen Berufen. Die Suche nach Gegenstrategien hat längst begonnen. Doch was nutzen Achtsamkeitsübungen, solange gleichzeitig Personalmangel die Dienstpläne ausdünnt?

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket