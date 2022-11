LVB: Diese Straßenbahn- und Buslinien fallen am Mittwoch aus

Krisenstimmung bei der LVB in Leipzig: Am Mittwoch fallen einige Straßenbahn- und Buslinien aus. (Symbolbild)

Leipzig. Wegen einer Betriebsversammlung bei den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) fallen am Mittwoch, 9. November 2022, mehrere Straßenbahn- und Buslinien komplett aus. Laut LVB sollen vor allem Linien normal verkehren, die sich die Strecken mit anderen Linien teilen. So soll die Fahrplanstabilität gewährleistet werden. Außerdem sollen trotz der Einschränkungen alle Sonderlinien am Abend zum RB-Leipzig-Spiel, zum Andrea-Berg-Auftritt und zur Show „Let’s Dance“ in der Arena angeboten werde.

Grund für die Versammlung ist die Krisenstimmung bei den LVB. Dabei soll geklärt werden, welche Auswirkungen die aktuelle Finanzlage auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Geplante Themen sind Inflationsausgleich und Jobsicherheit.

Diese Straßenbahn- und Buslinien fallen am Mittwoch aus

Straßenbahn-Linie 2

Straßenbahn-Linie 8

Straßenbahn-Linie 10

Straßenbahn-Linie 12

Bus-Linie 60

Bus-Linie 89

Diese Straßenbahnlinien fahren am Mittwoch voraussichtlich normal

Straßenbahn-Linie 1

Straßenbahn-Linie 3

Straßenbahn-Linie 4

Straßenbahn-Linie 7

Straßenbahn-Linie 9

Straßenbahn-Linie 11

Straßenbahn-Linie 14

Straßenbahn-Linie 15

Straßenbahn-Linie 16

sowie alle Buslinien außer der 60 und der 89

