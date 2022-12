﻿Bus- und Bahnausfälle in Leipzig: Diese Linien sind betroffen

Das war der Samstag: Amok-Alarm in Dresden mit zwei Toten

Polizeigroßeinsatz in der Dresdner Innenstadt: Während sich die Touristenströme durch die Straßen schoben, hatte in der Altmarktgalerie ein bewaffneter Amokläufer Geiseln genommen. Bei ihrer Befreiung durch die Polizei wurde der Täter tödlich verletzt. Zuvor hatte sich eine Tragödie in einem anderen Stadtteil ereignet, die in Zusammenhang mit dem Geschehen steht.