﻿Neonazis trainieren in Leipzig den Box-Nachwuchs

Die größte Stadt Ostdeutschlands gilt als Hotspot für die rechtsextreme Kampfsport-Szene. In einem Sportstudio im Stadtteil Paunsdorf treffen Kinder und Jugendliche auf Gewalttäter. Sozialarbeiter und das Jugendamt der Stadt sind alarmiert.

Leipzig. Das „Bushido Sportcenter“ in Leipzig-Paunsdorf ist nicht besonders groß, aber bestens ausgestattet. Es gibt einen Fitnessraum und einen Ring fürs Kampfsporttraining. An einem Dienstagabend versammeln sich auf der Matte ein Dutzend Sportlerinnen und Sportler zum Boxkurs. Die meisten sind Anfänger. Einige bandagieren sich ihre Hände, andere machen Faxen. Dann geht ihr Trainer die Runde ab, ein muskulöser Mann mit Basecap und rotem Bart. „Hallo, ich bin Brian“, sagt er und lässt alle in einer Reihe antreten. Hände an die Oberschenkel, ein gemeinsames „Sport frei“, dann geht es los.