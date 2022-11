Leipziger Hauptbahnhof: Diese Geschäfte haben am Buß- und Bettag geöffnet

Rewe und Aldi im Leipziger Hauptbahnhof sind an Sonn- und Feiertagen beliebte Anlaufstellen. Haben die beiden Supermärkte auch am Buß- und Bettag geöffnet? Und wo können Sie sonst noch Backwaren und Lebensmittel kaufen?

Leipzig. Lange Schlangen an der Kasse und Gedränge zwischen den Regalen: Die Geschäfte und Lebensmittelhändler im Leipziger Hauptbahnhof sind an Sonn- und Feiertagen beliebte Retter in der Not für all diejenigen, die an arbeitsfreien Tagen unverhofft vor leeren Kühlschränken stehen. Die LVZ hat zusammengestellt, wo Sie am Mittwoch, dem Buß- und Bettag, in den Promenaden Hautbahnhof einkaufen gehen können.

Aldi und Rewe im Hauptbahnhof sind nicht geöffnet

Wer an Feiertagen auf die beiden großen Supermärkte im Untergeschoss setzt, muss sich am Mittwoch eine andere Alternative suchen: Sowohl der Rewe- als auch der Aldi-Markt bleiben dieses Jahr am Buß- und Bettag geschlossen.

Diese Läden verkaufen am Buß- und Bettag Lebensmittel

Dafür verkaufen einige andere Läden am Mittwoch Lebensmittel. Grundsätzlich dürfen an Feiertagen in der Kernöffnungszeit von 13-18 Uhr die Geschäfte öffnen, die Reisebedarf anbieten. So haben die beiden Drogerien DM und Rossmann jeweils von 10-20 Uhr geöffnet. Außerdem können Sie im Reformhaus Vitalia von 12-18 Uhr und im Spar Express-Kiosk von 5-22 Uhr einkaufen. Wo Sie auch außerhalb des Hauptbahnhofs noch Lebensmittel bekommen, können Sie hier nachlesen.

Frische Brötchen am Feiertag

Auch auf frisches Gebäck muss am Buß- und Bettag niemand verzichten. Die Lukas-Filiale im Untergeschoss verkauft Brot- und Teigwaren von 4.30 Uhr bis 20 Uhr. In der Filiale beim Gleis 22 gibt es von 6 bis 17 Uhr, bei den Gleisen 14 und 17 bis 19 Uhr und am Querbahnsteig sogar bis 20 Uhr frisches Gebäck. Auch die Bäckerei Steinecke hat von 7 bis 17 Uhr geöffnet. Welche Bäckereien in Leipzig sonst geöffnet haben, lesen Sie hier.

