﻿Café Corso, Wendl, Kleinert: Sommelier André Bernatzky verkostet für die LVZ sechs Leipziger Stollen

Leipzig. André Bernatzky hat sich alles zurechtgelegt: Sechs Stollen, die von der Leipziger Volkszeitung für diesen Test ausgewählt wurden. Und natürlich das Pirnaer Stollenmesser, das Bernatzky selbst mitgebracht hat. Einmal, sagt der Stollenprüfer, war er in der Sächsischen Staatskanzlei eingeladen. Er sollte Michael Kretschmer und dem damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck Stollen kredenzen. An der Sicherheitsschleuse war erst mal Schluss – wegen des opulenten Messers. „Ich musste dann erklären, dass ich das Messer wirklich für den Stollen brauche“, erzählt Bernatzky.

Aber nun zur Sache: Etwa 200.000 Stollen (oder wie viele in Leipzig sagen: Stolle, ohne „n“) werden jährlich in Leipzig gebacken. In Dresden sogar an die fünf Millionen. Während im ganzen Land der Stollenkonsum sinkt und sich Bäcker an Pina-Colada-Variationen oder Stollen mit Cranberry und Aperol versuchen (Bernatzky empfiehlt an dieser Stelle den Nougat-Stollen der Bäckerei Mohnhaupt in Taucha!), backen die Sachsen jedes Jahr mehr Stollen. Zum Teil fangen sie schon im Juni damit an, weil der Stollen auf Containerschiffen bis nach Amerika exportiert wird. Ja: der klassische Stollen. Mit Orangeat, Rum-Rosinen, viel, sehr viel Butter, womöglich drei Prozent Bittermandeln und einer manchmal fingerdicken Schicht Puderzucker.

In Pirna bekam jeder Stollen die volle Punktzahl

Der Stollen der Leipziger Bäckerei Kleinert – nicht zu süß, beinahe herzhaft wie ein Vollkorn-Stollen. © Quelle: André Kempner

Und ein Mann stellt sicher, dass der sächsische Stollen jedes Jahr ein bisschen besser schmeckt: Bernatzky, 48 Jahre, Erzgebirger, gelernter Bäcker und studierter Lebensmittelchemiker. Seit 20 Jahren Schulleiter der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk in Sachsen. Seit 2006 fährt er jeden Oktober mit seinem Stollenmesser los. Auf Einladung von Bäckerei-Innungen probiert er sich monatelang durch die Stollen der Republik. Die Anfragen kommen aus Hannover und Bayern, vor allem aus Sachsen. Manchmal probiert er mehr als 50 Stück an einem Tag. Übers Jahr verteilt sind es mehr als 600.

Bernatzky vergibt Lob, Tadel, Hinweise. Und Urkunden, mit denen die Bäcker dann für sich werben können. Und ja, der Stollen werde immer besser, sagt Bernatzky. Kürzlich, in Pirna, gab er erstmals allen Stollen von Bäckern der Region die volle Punktzahl. Wer in Pirna einen Stollen kauft, könne nichts falsch machen.

Bei der Stolle aus dem Café Corso gefiel dem Stollensommelier der Schliff. Aber nicht nur der. © Quelle: André Kempner

„Nur in Leipzig habe ich noch nicht getestet“, räumt der Wahl-Leipziger Bernatzky ein. Offenbar vertraut die Innung hier auf die eigene Expertise. Dann mal los, eine Leipziger Stollen-Premiere, im kleinen Konferenzraum der LVZ. Bernatzky nimmt sich den ersten Stollen. Ein Zwei-Kilo-Paket aus dem Café Corso. „Von dem habe ich viel gehört“, sagt der Prüfer. Probiert hat er ihn bisher noch nie. Er setzt das Stollenmesser in der Mitte an. Genau so esse man Stollen, sagt er. Immer ein Stück aus der Mitte nehmen und dann die Hälften wieder zusammenschieben. Dann bleibt er länger frisch.

Bernatzky führt eine Scheibe Corso-Stollen zur Nase. „Mit gefällt der Schliff“, sagt er. Gemeint ist, dass der Stollen nicht ganz durchgebacken und in der Mitte noch etwas feucht ist. Dann beißt er ab. Kein kleines Stück, sondern ordentlich. Bernatzky, das darf man verraten, nimmt auf seiner jährlichen Stollentour immer um die sieben Kilo zu. Im Januar kommen sie dann wieder runter. „Sehr ausgewogen, leicht gewürzt. Der ist gut, richtig gut“, sagt er dann. So weit das Urteil zu Corso.

„Eher wie ein Weißbrot mit Rosinen“

André Bernatzky verkostet jede Scheibe Stollen mit größter Sorgfalt. Wie bei Wein ist neben Optik und Geschmack auch der Geruch wichtig. © Quelle: André Kempner

Gleich weiter, ein Stollen aus der Bäckerei Kleinert. Den Bernatzky sehr schätzt. „Er macht mit Abstand die besten Lerchen“, sagt er. Jetzt also der Stollen. „Ist das Vollkorn?“, fragt Bernatzky. Der Teig wirkt dunkel. Geschmacklich ist er nicht zu süß, fast herzhaft. „Der ist optimal gereift“, sagt der Experte. Im besten Fall liegt ein Stollen ein paar Tage oder Wochen, bevor man ihn isst – in Folie eingewickelt in einem kühlen Raum, aus dem er einige Stunden vor dem Verzehr rausgeholt wird. Über die Wochen zieht ein Stollen durch. Der Rum, in den die Rosinen eingelegt waren, kommt zur Geltung. „Ich habe noch einen vom November, den esse ich zu Ostern“, sagt Bernatzky.

Nun, nach zwei Stollen von kleinen Bäckern, soll die Mampfzone ausgeweitet werden. Bernatzky schnappt sich, etwas widerwillig, die Pappschachtel mit dem Logo von Dr. Quendt. Der Stollen, den es in jedem Supermarkt gibt, ist aus der Fabrik. Auch er darf sich „Dresdner Christstollen“ nennen. Die Bezeichnung wird von Bernatzky selbst geschützt – er ist Teil der Jury, die zufällig gekaufte Stollen, die sich „Dresdner“ nennen, blind verkosten. Aber taugt der Quendt-Stollen deshalb auch etwas?

Bernatzky setzt sein Messer an: „Der wirkt ein bisschen trockener“, sagt er. „Rosinen könnten auch ein paar mehr drin sein.“ Der Teig hat große Poren. Geruch und Geschmack: Laut Prüfer nicht allzu aromatisch. Bernatzky ist unzufrieden. „Das sieht mir eher wie ein Weißbrot mit Rosinen aus“, urteilt er.

„Manchmal noch zum Feierabend eine Scheibe“

André Bernatzky probiert nicht nur, sondern beißt auch ordentlich ab. Am Ende jeder Saison hat er im Januar stets bis zu sieben Kilo mehr auf den Rippen. © Quelle: André Kempner

Noch ein Versuch: die Stollen von Wendl und Lukas. Zwei Leipziger Bäcker, keine kleinen Betriebe, aber auch keine Millionen-Produzenten wie Dr. Quendt. „Oh, Vanille! Das ist ungewöhnlich! Aber wunderbar!“, ruft Bernatzky. Tatsächlich, der Wendl-Stollen besticht durch Bourbon-Aroma. Ihm fällt noch der gezuckerte Boden auf. Das sei zwar nicht typisch sächsisch, isoliere den Stollen aber, wodurch er länger feucht bleibe. „Der ist bisschen stärker gewürzt, mit ein bisschen gröberem Zucker, Zitronenschale und ordentlich Butter. Gefällt mir sehr gut“, sagt er.

Auch Lukas überzeugt ihn. „Die Rosinen sind nicht so intensiv, da ist nicht ganz so viel Rum drin. Trotzdem würde ich ihn empfehlen“, so der Experte.

Auch die Stolle vom Lukas-Bäcker würde André Bernatzky empfehlen. © Quelle: André Kempner

Bernatzkys Leipziger Stollen-Premiere ist gegessen. Nächste Station des Stollenprüfers: die Landeshauptstadt. In Dresden ist man sich bei einigen Stollen noch nicht ganz sicher, ob diese sich „Dresdner Stollen“ nennen dürfen. Bernatzky soll hin und mitentscheiden.

Bekommt er von Stollen denn nie genug? „Manchmal“, sagt er, „esse ich noch zum Feierabend eine Scheibe.“

