Café-Chefin Anna Kaufmann: „Ich hoffe, dass ich mit 80 eine andere Person bin als jetzt“

Leipzig. Unerschrocken und unaufgeregt sitzt Anna Kaufmann am Schaufenster ihres Café Trago im Leipziger Osten. „Ich hatte ein paar Mal die Situation, wo jemand in den Laden gekommen ist und gefragt hat, wo ist denn der Chef“, erzählt Anna. „Das muss man nicht persönlich nehmen, sondern als Ende einer Geschichte. Menschen machen keinen Unterschied mit böser Absicht, sondern einfach, weil sie gelernt haben, dass Frauen seltener in Führungspositionen sind.“ Anna Kaufmann orientiert sich immer nach vorn. „Ich hoffe, dass ich mit 80 eine andere Person bin als jetzt“, sagt die 36-Jährige.

Anna hat von ihrem Vater gelernt, sich bewusst zu sein, was man kann und wo die eigenen Stärken liegen. „Das bedeutet Willensstärke, Hartnäckigkeit und Durchsetzungsvermögen. Nicht in dem Sinne, dass ich etwas gegen den Willen von anderen mache, sondern einfach an mich und meine Stärken glaube, auch wenn es andere gibt, die das nicht machen. Ich muss dazu sagen, natürlich haben auch viele an mich geglaubt“, erzählt Anna. Dennoch ist ihr aufgefallen, dass Kollegen, die Männer sind, in der Branche eher einen Vertrauensvorschuss bekämen.

„Deswegen versuche ich auch, das Frausein und das Unternehmertum ein bisschen mehr sichtbar zu machen, um auch Jüngeren zu vermitteln, dass das keine Ausnahme ist. Und zeigt, dass man nicht nach dem Chef fragen muss, sondern fragt vielleicht auch mal nach der Chefin.“

