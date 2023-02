Leipziger Kult-Kneipe : Café Waldi hat einen neuen Betreiber

Seit mehr als vier Jahren gibt es keine Gastronomie mehr in der ehemaligen Kult-Kneipe Café Waldi im Leipziger Stadtteil Zentrum-Süd. In den nächsten Wochen soll sich das nun mit einem neuen Betreiber ändern.

Leipzig. In die seit mehr als vier Jahren leerstehende ehemalige Kult-Kneipe Café Waldi soll wieder Leben einziehen. Dem Mieter der repräsentativ am Rande der Innenstadt gelegenen Räume zufolge soll in den nächsten Wochen wieder ein Café in die unterste Etage im Münzblock einziehen. Der zweite Stock wird demnach schon jetzt als Bürofläche genutzt. Das soll so bleiben, die Büros sollen aber in das gastronomische Konzept integriert werden.

Im Herbst 2018 wurde das Café Waldi nach fast neun Jahren von den damaligen Betreibern geschlossen. Die Gründe dafür blieben offen, eine Rolle sollen Streitigkeiten in der Belegschaft gespielt haben. In den Wochen und Monaten vor der Schließung war auch die Beliebtheit des zuvor lang gut besuchten Café Waldi spürbar zurückgegangen.

Eigentlich sollte das Café Waldi schon im Frühjahr 2019, also kurz nach der Schließung, mit neuem Konzept wieder eröffnen. Aber der Leipziger Gastronom, der diese Ideen entwickelte, zog sein Interesse bald wieder zurück – aus wirtschaftlichen Gründen, wie er dieser Tage gegenüber der LVZ noch einmal wiederholte. Die Fläche sei, so heißt es aus Gastronomie-Kreisen, trotz seiner eigentlich guten Lage nicht einfach zu bespielen.

Der Besitzer der Immobilie, die S Immo AG, äußerte sich auf Anfrage nicht zu den neuen Entwicklungen. Die Neubelebung der Immobilie als Gastronomie-Standort war dem Vernehmen nach auch wegen der wirtschaftlichen Entwicklungen während der Corona-Pandemie schwierig gewesen.