﻿Café Waldi in Leipzig: Offizielle Neueröffnung im Oktober – Kuchen gibt’s schon jetzt

Leipzig. Ein Fuß steht in der Tür, komplett geöffnet ist sie aber noch nicht. Wer in diesen Tagen am Café Waldi vorbeigeht, bemerkt große Betriebsamkeit in dem lange leer stehenden Lokal am Münzplatz in Leipzig. Möglicherweise auch Kundschaft, doch der offizielle Start dauert noch ein paar Wochen.

„Regulär werden wir im Lauf des Oktober aufmachen“, sagt Ray Lange, einer der Mitbetreiber. „Momentan wird noch an der Einrichtung gearbeitet, außerdem testen wir Abläufe.“ Wer jedoch einen Vorgeschmack bekommen will, kann schon Kuchen kaufen – eine Auswahl steht bereits in der Vitrine. Auch Brot wird verkauft.

Café Waldi in Leipzig bleibt Café Waldi

Fest steht: Das Café Waldi wird satte fünf Jahre nach seiner Schließung unter demselben Label zurückkehren, das Konzept hingegen liegt weit entfernt von der damaligen Kneipe mit Clubcharakter. „Im Vordergrund stehen Kaffee und Kuchen“, sagt Lange. „Wir sehen uns irgendwo in der Mitte zwischen gängigen Bäckereien und klassischen Häusern wie dem Riquet.“

Das neue Waldi setzt auf nachhaltige Produkte, unter anderem fair gehandelten Kaffee. Alles auf einer kleineren Fläche als der von Timm Schleicher betriebene Vorgänger, denn die obere Etage – damals für Gastro und Partys genutzt – ist längst zu Büros umgebaut und wird unter anderem von Architekten genutzt.

Warum die Kneipe im Herbst 2018 nach neun Jahren Präsenz geschlossen wurde, darüber schwiegen sich die damaligen Inhaber aus. Der Name jedenfalls weckt bei der früheren Kundschaft noch immer positive Erinnerungen.

