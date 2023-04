Caggtus Leipzig: Alle Infos zur neuen Gaming-Messe

Leipzig. Seit der letzten DreamHack im Frühjahr 2020 war es in Sachen Gaming drei Jahre lang still auf der Leipziger Messe. Diese Woche ändert sich das: Mit der „Caggtus“ bringt die Leipziger Messe ihre erste eigene Gaming-Veranstaltung an den Start. Hier alle wichtigen Infos für Besucherinnen und Besucher.

Wann, wo, wie viel?

Die erste Caggtus findet vom Freitag, dem 14. April, bis Sonntag, 16. April, statt. Der sogenannte Entertainment-Bereich, das Hauptareal, befindet sich in Halle 4 und ist an den ersten beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr sowie am Sonntag bis 17 Uhr geöffnet. Der Zugang ist ab 12 Jahren möglich. Ein reguläres Tagesticket kostet 23 Euro, ein Mehrtagesticket 48 Euro. Erhältlich unter www.caggtus.de/de/tickets-preise.

Wie schon bei der DreamHack wird es außerdem ein große, mehrtägige LAN-Party mit rund 2000 Plätzen geben. Dieaw findet in Halle 2 statt, öffnet bereits am Donnerstag 18 Uhr und endet Sonntag um 14 Uhr. Der Zutritt ist hier erst ab 18 Jahren gestattet. Es gibt noch einige freie Plätze, eine Karte für alle drei Tage kostet 129 Euro.

Anreise

Wer mit dem Auto anreist, nutzt die B2-Abfahrt Leipziger Messe und kann dann auf einem der Parkplätze der Messe halten.

Die Anreise per ÖPNV ist vom Leipziger Hauptbahnhof aus mit den S-Bahn-Linien 2, 5 und 6 möglich sowie mit der Straßenbahnlinie 16, deren Endhaltestelle am Messegelände ist.

Was steht auf dem Programm?

Neben diversen Möglichkeiten, selbst Hand an den Controller zu legen und sich mit anderen virtuellen Turnieren zu messen, gibt es im Entertainment Bereich unter anderem die Möglichkeit, neue Hardware zu testen und zu erwerben.

Bei der Deutschen Casemod Meisterschaft kann man Expertinnen und Experten dabei zuschauen, wie sie live möglichst kreative und spektakuläre Computergehäuse bauen.

Neu ist die FPV Arena, in der Rennen mit ferngesteuerten Autos gefahren werden. Der Clou: Mittels VR-Brille kann man in deren Cockpits (zumindest virtuell) Platz nehmen.

Auf der Event Stage finden an allen Tagen Wettbewerbe statt. Den Zeitplan gibt es hier. Das voraussichtliche Highlight: der große Cosplay-Contest am Samstag von 16 bis 18 Uhr.

Auch wird es erneut das Indie Village geben, in dem kleine, junge Spielestudios ihre Projekte vorstellen.

Das gibt es in der Stream Area

Wie schon auf der DreamHack wird es auch auf der Caggtus eine sogenannte Stream Area in Halle 4 geben, in der bekannte Streamerinnen und Streamer vor Ort sind, um über die Dauer der Messe ihrem Tagwerk nachzugehen. Neu: die „How to Stream Area“, in der an allen drei Tagen Workshops stattfinden, bei denen sich angehende Nachwuchs-Streamer Praxistipps abholen können. Den Zeitplan dafür gibt es hier.

Folgende Streamerinnen und Streamer dabei:

Anni The Duck

Baso

BloodyNyuu

Dennsen86

Farbenfuchs

fishC0p

HollaDieWaldfee

Inzaynia

JenNyan

JustGiggles

Leon – Bonjwa

Lvcia

lillimon

Lumenti

Mango

Maty

Mowky

NNO

Razzortainment

Rumathra

Sana

SmashLunatic

stahlsebbl

Vlesk

Weitere Infos zur Caggtus unter www.caggtus.de.