﻿Was Leipziger Experten von Lauterbachs Cannabis-Plänen halten

Was sagen Suchttherapeuten, Ärzte und Unternehmer aus Leipzig zu den Plänen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der Cannabis zum Teil legalisieren will?

Leipzig. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will mit der geplanten Cannabis-Legalisierung einen Besitz von maximal 25 Gramm Cannabis und den Eigenanbau von bis zu drei Pflanzen legalisieren. Außerdem sollen Anbau und Abgabe der Droge in speziellen Vereinen oder Cannabis-Clubs möglich sein. Was halten Expertinnen und Experten aus Leipzig davon?