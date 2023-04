﻿Capital Bra sagt Konzert in Leipzig ab: Ist die Liebe schuld?

Am 5. Mai sollte der Rapper Capital Bra die Quarterback Arena in Leipzig zum Kochen bringen. Doch daraus wird nichts. Die gesamte Tour und demnach auch das Konzert in Leipzig wurden abgesagt. Auf seinem Instagram-Account erklärt der Künstler die Tour-Absage.

Leipzig. Nichts mit „Le le le“ und „Bratan“ in Leipzig. Der Musiker Capital Bra überraschte seine Fans am Mittwoch mit der Absage seiner „Arena Tour“. In den sozialen Medien entschuldigte sich der Rapper am Donnerstagmorgen für das Tour-Aus. Auch das Konzert in Leipzig, das am 5. Mai in der Quarterback-Arena stattfinden sollte, entfällt. „Die Tickets können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen, bei denen sie erworben wurden, zurückgegeben werden“, ist auf der Website der Quarterback-Arena zu lesen.