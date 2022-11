﻿Carbonbeton: Was passiert in der neuen Modellfabrik der HTWK Leipzig?

Carbon ist leicht und ermöglicht Betonbauten mit weniger Material. Doch bislang ist die Industrie ganz auf Stahlbeton ausgerichtet. In einem weltweit einzigartigen Carbonbeton-Technikum will die HTWK Leipzig das ändern.

Leipzig. Drei Industrieroboter werkeln an ihren Rolltischen, hinten steht eine große Betonmischanlage, die allerdings noch nicht aktiv ist. Rund 1000 Quadratmeter misst das circa neun Meter hohe Technikum im Leipziger Stadtteil Engelsdorf. So sieht also ein "Treffpunkt von Wissenschaft und Wirtschaft" aus. Mit diesen Worten beschreibt jedenfalls Otto Grauer das Gebäude, das seit gut einem Monat offiziell in Betrieb ist. Hier entwickeln Forscher der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK) vollautomatisiert Wände aus Carbonbeton und zeigen Bauunternehmern und Maschinenbauern, wie eine solche Fertigung genau funktionieren kann.

Alexander Kahnt leitet an der HTWK die Forschungsgruppe „Nachhaltiges Bauen“. © Quelle: André Kempner

"Eine weltweit einzigartige Modellfabrik", sagt Alexander Kahnt. "Nachhaltiges Bauen" heißt die Forschungsgruppe, die der 40-jährige promovierte Ingenieur an der HTWK leitet. Der Freistaat Sachsen bezahlt die Miete der Halle, die die Leipziger Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen (MPFA) auf ihrem Gelände eigens errichtet hat. Im Programm "Zwanzig20" hat das Bundesforschungsministerium die Maschinen mitfinanziert. Aktuell laufen fünf Wissenschaftsprojekte mit einem Fördervolumen von insgesamt 2,5 Millionen Euro. Kahnts Kollege Grauer ist derjenige im Team, der die meiste Zeit vor Ort forscht. "Ich bin der Hauptverantwortliche für dieses Technikum", sagt der 37-Jährige und grinst – aber nur leicht. Um Leichtigkeit geht es hier übrigens.

Carbon rostet nicht

Carbon ist ein Textil aus reinem Kohlenstoff, der bislang vor allem aus Erdöl gewonnen wird, künftig aber verstärkt auch aus dem Lignin von Pflanzen herrühren soll. Die Roboter legen die Garne zu Gittern zusammen. Sie sind vier Mal leichter und dennoch sechs Mal tragfähiger als Stahlgitter, die bislang üblicherweise zur Bewehrung von Bauelementen aus Beton eingesetzt werden. Ein weiterer Vorteil: Carbon rostet nicht und muss daher nicht mit dicken Betonschichten vor Korrosion geschützt werden. Betonwände mit Carbon-Bewehrung sind bei gleicher Leistungsfähigkeit viel dünner als solche mit Stahl im Kern. Das spart Zement, Kies, Sand, Wasser, aber auch Energie für Herstellung und Transport. „Und es spart Platz“, fügt Kahnt an: mehr Raum zum Leben beziehungsweise – aus der Perspektive eines Investors – mehr Quadratmeter Wohnfläche zur Vermietung oder zum Weiterverkauf.

Bauelemente aus Carbonbeton sind wesentlich dünner als aus Stahlbeton. © Quelle: André Kempner

Ist Carbonbeton also der Baustoff der Zukunft? In den Bauwissenschaften gilt das Material schon seit längerem als große Hoffnung. Ausgehend von der Technischen Universität Dresden forscht das sogenannte C3-Netzwerk seit 2014 mit 45 Millionen Euro Bundesmitteln an dem Material. Ende September, einen Tag vor der offiziellen Eröffnung des Engelsdorfer Carbonbeton-Technikums, weihte die Politikprominenz in Dresden das weltweit erste Gebäude ein, das komplett aus Carbonbeton gebaut ist. Allmählich wächst auch in der kommerziellen Baubranche das Interesse. So stellt das Betonwerk Oschatz bereits Brücken und Fassaden aus Carbonbeton her. Am HTWK-Institut für Betonbau von Professor Klaus Holschemacher, der auch dem C3-Vorstand angehört, tüftelt die Forschungsgruppe seit 2014 an solchen nachhaltigen Baustoffen.

Bisher konnten Kahnt, Grauer und die Kollegen ihre Ideen jedoch nur im kleinen Maßstab ausprobieren. Die neue Halle hält dagegen Platz und Maschinen für Bauteile von bis zu 3,125 Meter Länge und 1,25 Meter Breite bereit: Das Technikum ist ein Mittelding zwischen Hochschul-Labor und Industriewerk. Drei Forschungsziele verfolgt das Team hier: „Baustoffe, Bauelemente und Bauprozesse zu entwickeln“, sagt Kahnt. Plus ein Ziel, das in der gegenwärtigen Wissenschaft unter dem Stichwort „Transfer“ einen hohen Stellenwert hat: Unternehmen dafür zu begeistern, die Ergebnisse aufzugreifen und in die praktische Umsetzung zu investieren.

Wo ist in den dünnen Wänden Platz für die Kabel?

Die fächerübergreifende HTWK-Expertise von Bauingenieuren, Architekten, Wirtschaftsingenieuren, Maschinenbauern und Elektrotechnikern ist gefragt. Auch Studenten sollen hier Projekte verfolgen – etwa für ihre Abschlussarbeiten. Das Technikum erlaubt es, zahlreiche ungelöste Fragen anzugehen. Um eine nachhaltige Dämmung aus Bio-Aerogel, um die Wiederverwertbarkeit der Baustoffe und darum, Heizungen, Kabel und Steckdosen in den dünnen Wänden unterzukriegen, geht es beispielsweise.

Die Software der Roboter konfigurieren die HTWK-Forscher eigenhändig. © Quelle: André Kempner

Dabei machen sich die Wissenschaftler eine Eigenschaft des Carbons zunutze: Es ist elektrisch leitfähig. Garne zum Heizen oder zum Übertragen von Daten und Energie wollen sie direkt ins Textilgitter integrieren. Auch an kapazitiver Sensorik wird geforscht, um etwa berührungslose Lichtschalter einzubauen. Die Roboter-Software konfigurieren die HTWK-Forscher eigenhändig. Ihr Ziel ist ein vollautomatisierter Herstellungsprozess passgenauer Bauelemente – gleich mit Aussparungen für Fenster. Bisher werden die Löcher in der Carbonbeton-Produktion erst nachträglich ausgestanzt, wodurch teures Carbon als Verschnitt übrigbleibt.

„Wir brauchen mit unserer Technik 40 Prozent weniger Carbon“, betont Kahnt – ein wichtiger Schritt, damit der Baustoff preislich konkurrenzfähig zu Stahlbeton wird. Dank der um den Faktor 6 höheren Zugfestigkeit und der um den Faktor 4 geringeren Dichte dürfe Carbon in der Anschaffung 24 Mal teurer als Stahl sein, um mit den gleichen Kosten dieselbe Menge an Betonwänden zu produzieren, rechnet der Ingenieur vor. Nach dieser Kalkulation lohnt sich der Griff zum neuen Baustoff schon jetzt: Carbon ist momentan nur etwa 16 Mal teurer als Stahl. Allerdings ist der Vorsprung in der automatisierten Fertigung von Stahlbeton so groß, dass Carbonbeton nicht mithalten kann – noch nicht. In Engelsdorf werkeln drei Roboter an ihren Rolltischen und etliche Forscher daran, das zu ändern.