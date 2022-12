﻿Blitzlicht, Selfies, gute Laune – das sagten die Stars auf dem roten Teppich

Es war erneut eine Show ohne großes Publikum: In der Leipziger Media City ging am Mittwochabend die 28. José-Carreras-Gala über die Bühne. Das Defilé auf dem roten Teppich fand nur für Fotografen und Kameraleute statt. Doch auch ohne Fans waren die Stars gut gelaunt.

Leipzig. Große Namen, große Emotionen: Im Studio 3 der Leipziger Media City ging am Mittwochabend die 28. José-Carreras-Gala über die Bühne. Zum dritten Mal ohne öffentlichen Kartenverkauf – nur rund 200 geladene Gäste saßen im Studio. Das Defilee auf dem roten Teppich fand ausschließlich für Fotografen und Kameraleute statt, Fans mussten sich mit dem Blick durch die Scheibe begnügen. Trotzdem waren die Stars gut gelaunt.

Chris de Burgh und Axel Schulz trafen sich in „Trattoria“

Sänger Chris de Burgh auf dem roten Teppich der Carreras-Gala. © Quelle: André Kempner

Einige Promis hatten in letzter Minute abgesagt: Marianne Rosenberg, Kerstin Ott, Tina Ruland, Hardy Krüger jr., Hendrik Duryn konnten nicht kommen. Für viele aber ist der Abend fast wie ein Familientreffen, sie sind seit Jahren regelmäßige Unterstützer der Carreras-Gala. Stargeiger David Garrett (42) war schon zum elften Mal dabei, auch Chris de Burgh (74) und Axel Schulz (54) begegnen sich regelmäßig bei der Gala in Leipzig. Diesmal trafen sie sich am Abend zuvor zufällig in der Trattoria in der Waldstraße: "Ich war mit einem Freund noch auf ein Glas Wein, da saß Chris de Burgh am Nebentisch. Er sagte zu mir ,Komm mal rüber!' Toll, wie locker der ist", freute sich Ex-Boxer Axel Schulz.

Max Giesinger auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt

SängerMax Giesinger (34) hat früher immer mit seiner Oma die Carreras-Gala im Fernsehen gesehen. Mit seinem Kumpel und mittlerweile Gesangspartner Michael Schulte (32) war er ebenfalls schon am Dienstag in Leipzig. Tagsüber wurde geprobt, am Abend besuchten die beiden den Leipziger Weihnachtsmarkt. Am Stand des Lions Clubs Leipzig tranken sie Sanddorn-Bratapfel-Punsch, danach landeten sie noch auf einer After-Show-Party. Die Atmosphäre in der Stadt gefiel Max Giesinger: "Eine hübsche, beschauliche Stadt. Wenn ich studiert hätte, dann gern in Leipzig."

Max Raabe freut sich auf einen ruhigen 60. Geburtstag

Sänger Max Raabe (59) sang in der Show "Ein Tag wie Gold". Auf die Frage, ob der 12. Dezember – sein 60. Geburtstag – für ihn auch ein Tag wie Gold wird, antwortete er schmunzelnd: "Kurz davor." Groß feiern will er aber nicht. "Ich bin so platt, wir haben jetzt so viel gespielt und die ausgefallenen Konzerte der letzten zwei Jahre nachgeholt. Ich freue mich auf ein paar ruhige Tage." Man müsse so einen runden Geburtstag entweder richtig groß feiern – oder nur mit drei, vier Leuten etwas essen gehen.

Geburtstagstorte für José Carreras

Moderatorin Mareile Höppner macht ein Erinnerungsfoto am 76. Geburtstag des spanischen Tenors José Carreras (Mitte) zusammen mit Co-Moderator Sven Lorig. © Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Stiftungsgründer José Carreras war schon am Sonntag in Leipzig eingeflogen. Am Montag beging der spanische Tenor seinen 76. Geburtstag in der Messestadt. Mit einer Geburtstagstorte und einem Ständchen auf Spanisch wurde er von seinen Co-Moderatoren Mareile Höppner (45) und Sven Lorig (51) sowie vom Redaktionsteam der Carreras-Gala überrascht. Auch Carreras' Sohn Albert und dessen Frau Ingrid waren in Leipzig dabei und gingen über den roten Teppich.

Kamilla Senjo: Bambi-Kleid von 2013 passt immer noch

ARD-„Brisant“-Moderatorin Kamilla Senjo (links) zuppelte ihr Kleid zurecht – erstmals getragen hat sie es 2013 zur „Bambi“-Verleihung. An ihrer Seite ihre neue „Brisant“-Kollegin Marwa Eldessouky. © Quelle: Gerald Matzka, dpa

Obwohl es im Mediengarten nicht sonderlich warm war, posierte ARD-"Brisant"-Moderatorin Kamilla Senjo eisern im schulterfreien Paillettenkleid auf dem roten Teppich. "Das Kleid hatte ich 2013 zum ersten Mal an, als ,Brisant' einen Bambi gewonnen hat. Und es passt immer noch!", strahlte die 48-Jährige. Zum wiederholten Mal saß sie während der Carreras-Gala am Spendentelefon. "Die Menschen am Telefon erzählen mir ihre Geschichten. Ich höre zu, gebe ihnen Zeit, Aufmerksamkeit und ein gutes Gefühl. Dafür sind sie so dankbar."

Glasperlenspiel kündigt neue Musik an

Das Duo Glasperlenspiel auf dem roten Teppich. © Quelle: André Kempner

Das Elektropop-Duo Glasperlenspiel kündigt zwar auf seinen Social-Media-Kanälen an: "Neue Musik kommt bald!" An diesem Abend allerdings brachten sie noch nichts Neues mit: "Wir haben heute ein älteres Lied dabei, aber wir freuen uns, dass wir mit unserer Musik die gute Sache unterstützen können", sagten Daniel Grunenberg (34) und Carolin Niemczyk (32) am roten Teppich in die Reporter-Mikrofone.

Wiedersehensfreude bei Felix Brych und Marco Rose

Herzlich umarmten sich zur Begrüßung Schiedsrichter Felix Brych (47) und RB-Leipzig-Trainer Marco Rose (46). Brych und Rose waren im Charity-Einsatz an den Spendentelefonen, so wie auch Ronja Forcher (26, "Der Bergdoktor"), Nele Kiper (39, "Die Kanzlei"), Robert Lohr (55, "Die Bergretter"), Kanu-Olympiasieger Christian Gille (43) oder die TV-Moderatorin und Olympia-Bronze-Gewinnerin im Eisschnelllauf, Franziska Schenk (48).

