﻿Carsharing in Leipzig: Darum wird es nichts mit einer Quote für E-Modelle

In Hamburg ist Carsharing bald zu 80 Prozent elektrisch. Auch in Leipzig will der führende Anbieter Teilauto mehr Elektro-Modelle in seine Flotte aufnehmen. Doch es hapert nach wie vor an Ladestationen. Von einer Quote wie in Hamburg hält die Stadt nichts.

Immer stark frequentiert: sie Stellplätze mit Elektroladesäulen von Teilauto – wie hier am Hauptbahnhof in Leipzig.

Leipzig. Im Leipziger Straßenbild sind sie mittlerweile eine feste Größe: die rot-lackierten Modelle des mitteldeutschen Carsharing-Anbieters Teilauto. Das liegt nicht nur am klassischen Nummernschild L-TA ... , sondern vor allem auch an der wachsenden Anzahl der Modelle. 470 Fahrzeuge sind es aktuell, die das 1992 in Halle gegründete Gemeinschaftsauto-Unternehmen für seine Kundschaft in der Messestadt im Angebot hat. Das Geschäftsjahr 2022 lief mit einem Umsatzplus von 12 Prozent erfolgreich, trotz der von vielen Nutzern kritisierten Abmeldung bei den Buchungsplattformen Flinkster und LeipzigMove.

Und 2023 soll es für den Marktführer in Leipzig weiter bergauf gehen – vor allem mit einem größeren Anteil von E-Modellen. „In unser Flotte fahren momentan 55 Elektro-Autos, bis zum Sommer wird diese Zahl auf etwa 75 bis 80 anwachsen“, kündigte der Leipziger Teilauto-Regionalleiter Torsten Bähr an. Bis zum Jahresende werden die in Zwickau und Dresden produzierten ID.4 und ID.3 von VW dann noch markanter die Leipziger Teilauto-Flotte prägen. „Wir wollen bei der E-Flotte aufstocken“, so Bähr. Bezogen auf den Elektrifizierungsgrad stehe dann Teilauto im vorderen Feld der stationsgebundenen Carsharing-Anbieter.

Verbindliche E-Quote kein Thema in Leipzig

Eifert Leipzig damit Hamburg nach, wo sich Ende 2022 Carsharing-Anbieter mit der Stadt auf eine verbindliche E-Quote von 80 Prozent ab 2024 geeinigt hatten? Teilauto zeigt sich da eher skeptisch. „Wir haben uns vorgenommen, den E-Auto-Anteil Stück für Stück weiter zu erhöhen“, sagte Bähr. Auf Kennzahlen möchte man sich aber nicht mehr festlegen. „Die Entwicklung hängt zu stark von Faktoren ab, die wir nur bedingt beeinflussen können." Es gehe vor allem darum, ob genügend Ladesäulen errichtet werden können oder wie die Lage am Fahrzeugmarkt aussehe.

Auch das Rathaus wiegelt beim Thema verbindliche E-Quote für Carsharing-Anbieter ab. „Beim stationsbasierten Carsharing gibt es keine konkreten Vorgaben der Stadt für eine E-Quote“, teilte Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) mit. Anders sei die Lage beim Free-Floating-Carsharing, also bei der frei verfügbaren Auto-Nutzung ohne feste Stationen. Innerhalb dieses Pilotprojektes der Stadt sei ein stufenweiser Anteil an E-Fahrzeugen vorgeschrieben, so Rosenthal. „Allerdings gibt es hier noch keinen Vertragsabschluss.“

E-Regelungen für Taxis konkreter

Etwas konkreter wird die Stadt dagegen bei verbindlichen Regelungen für die E-Quote im Taxigewerbe. Demnach sieht eine Verwaltungsrichtline vor, dass Taxi-Anbieter darauf hinzuwirken haben, dass 50 Prozent (bis 2025) und 100 Prozent (bis 2030) der Fahrzeuge den Vorgaben des Elektromobilitätsgesetzes entsprechen. Zuvor hatte es im Herbst 2021 heftige Proteste der Taxi-Branche gegeben, nachdem eine Quote zur Anschaffung neuer E-Modelle verpflichtend eingeführt werden sollte. Das Umweltdezernat zog nach der öffentlichen Kritik die Vorlage unter Verweis auf fehlende landesrechtliche Vorgaben zurück.

Teilauto nimmt Stadt in die Pflicht

Bleibt das strittige Thema fehlende Ladesäulen im öffentlichen Raum, um über deutlich mehr E-Autos den Kohlendioxid-Ausstoß in der Stadt zu verringern. Teilauto nimmt daher das Rathaus mit in die Pflicht. „Die Stadt Leipzig kann aktiv dazu beitragen, Elektro-Carsharing zu fördern“, machte Bähr klar. Es gehe um die einfache und schnelle Bereitstellung von Carsharing-Stellplätzen mit Ladetechnik. „Andere Städte gehen da mit gutem Beispiel voran“, so der Regional-Chef mit Verweis auf Hamburg, wo sich die Stadt im Zuge der Quoten-Einigung mit den Carsharing-Firmen zur Errichtung von 600 neuen Ladepunkten verpflichtet hat.

In Leipzig wird das Problem dagegen allgemein angegangen. „Die Errichtung von Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge erfolgt schrittweise und bedarfsabhängig entsprechend des Ladeinfrastrukturkonzeptes“, so Umweltbürgermeister Rosenthal. Immerhin: Zur Förderung der E-Mobilität wird von der Stadt für die Fläche an den Ladestationen kein Entgelt erhoben. Nur der Verwaltungsakt kostet eine Gebühr.