Mehr als elf Jahre dauerte der Strafprozess gegen Carsten Weidling. Jetzt hat das Landgericht das Verfahren gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt. Seinen geplanten Auftritt auf der Leipziger Buchmesse musste der frühere MDR-Moderator absagen.

Leipzig. Das Verfahren gegen den früheren MDR-Moderatoren Carsten Weidling wegen Erpressung ist eingestellt worden. Weidling selbst hat das jetzt per E-Mail und Video mitgeteilt. Das Landgericht Leipzig bestätigte das am Donnerstag. Man habe das Verfahren eingestellt, weil es seit 2013 gerichtsanhängig sei, so ein Sprecher.