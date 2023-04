﻿Verfahren gegen Ex-Moderator Weidling eingestellt – er will als Reisebuchautor durchstarten

Leipzig. Das Verfahren gegen den früheren MDR-Moderatoren Carsten Weidling wegen Erpressung ist eingestellt worden. Weidling selbst hat das jetzt per E-Mail und Video mitgeteilt. Das Landgericht Leipzig bestätigt das am Donnerstag. Man habe das Verfahren eingestellt, weil es seit 2013 gerichtsanhängig sei, so ein Sprecher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weidling liest im Video aus dem Schreiben des Gerichts vor: „,Eine rechtsstaatswidrige Verfahrensverzögerung seitens des Gerichts ist gegeben’, heißt es als Begründung.“ Er habe lange überlegt, ob er das so hinnehmen soll, denn das Gericht habe die Einstellung an eine Spende in Höhe von 2500 Euro geknüpft, die der 56-Jährige an das Kinderhospiz Bärenherz zu zahlen habe. „Sollte ich weiter kämpfen oder nicht?“, fragt Weidling in seinem Video aus Argentinien, wo er seit Jahren lebt. Er habe letztlich zugestimmt. Es gehe ja nicht um eine Strafe, sondern um eine Spende. „Dem Bärenherz zu spenden ist eine gute Idee.“

Vorausgegangen war Weidlings Zeugenaussage im Prozess gegen den Ex-MDR-Unterhaltungschef Udo Foht (72). Er wollte, so Weidling, immer vom Gericht gehört werden. Das wurde er letztlich – wenn auch sehr spät und als Zeuge.

Weidling: Habe Vorwürfe stets zurückgewiesen

Der in Buenos Aires lebende 56-Jährige galt als eine Schlüsselfigur im Fall Foth. Der Sohn von DDR-Fernsehlegende O. F. Weidling (1924-1985) soll seinen einstigen Förderer erpresst haben. Carsten Weidling moderierte die beliebte Talksendung „Riverboat“ und durfte für seine TV-Sendung „Wir sind überall“ für den Sender durch die Welt reisen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weidling hatte die Vorwürfe gegenüber der LVZ stets als absurd zurückgewiesen. Er habe Foht „ein paar harsche E-Mails geschrieben, als zugesagte Verträge und Zahlungen ausblieben“. Im Prozess hatte Foth über die Anklage gegen seinen damaligen Protegé ausgesagt. „Er war sehr aufbrausend“, aber eine Erpressung sei das nicht gewesen.

Zu dieser Erkenntnis hätte die Staatsanwaltschaft früher kommen können, so Weidling jetzt im Video. Er sei froh, dass es vorbei sei. „Eine Schuld konnte nicht festgestellt werden.“

Foht hat gegen Urteil Revision eingelegt

Foht war vor Kurzem zu einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Und zwar wegen Betrugs in 13 Fällen sowie Bestechlichkeit, wobei drei Monate der Gefängnisstrafe aufgrund der langen Verfahrensdauer als bereits vollstreckt gelten. Außerdem ordneten die Richter die Einziehung von Wertersatz in Höhe von 15.000 Euro an. Gegen das Urteil ist der 72-Jährige vor wenigen Tagen in Revision gegangen.

Der damalige Hauptabteilungsleiter Unterhaltung und Programmbereichsleiter der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalt soll laut Anklage seit dem Jahr 2008 in 13 Fällen sogenannte Produktionsdarlehen bei Fernsehproduzenten und Musikmanagern eingesammelt und häufig nicht zurückgezahlt haben. Die überwiegend fünfstelligen Beträge flossen demnach in vielen Fällen an die Firma „Just for Fun“, in der Carsten Weidling als Autor tätig war und um die Welt reiste.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der ehemalige Moderator will jetzt zur Buchmesse Leipzig kommen und dort mehrere selbstverfasste Reisebücher präsentieren, kündigte er an.