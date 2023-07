Die Versammlung „Kesselmusik“ soll Solidarität mit den von der Polizei eingekesselten Menschen am „Tag X“ zeigen. Von dieser Veranstaltung, so die Leipziger CDU, gehen Gefahren aus. Deshalb soll die Stadt sie verbieten.

Leipzig. Die für den kommenden Samstag geplante „Kesselmusik“ auf dem Alexis-Schumann-Platz in Leipzig sorgt im Vorfeld für Unmut. Die Leipziger CDU hat am Montag die Stadt Leipzig aufgefordert, die Veranstaltung auf diesem Platz nicht zu genehmigen. Hintergrund: Mehr als 1000 Personen waren am sogenannten „Tag X“ am 3. Juni von der Polizei auf diesem Platz eingekesselt worden – bis zu elf Stunden lang. Gegen alle festgesetzten Personen wurden Verfahren wegen des Verdachts auf schweren Landfriedensbruch eröffnet. Auch die juristische Aufarbeitung läuft.