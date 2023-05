Trauer in Leipzig: Erste Ehrenbürgerin Channa Gildoni ist gestorben

Leipzig. Channa Gildoni, Leipzigs erste Ehrenbürgerin, ist tot. Die 99-Jährige lebte in Israel im betreuten Wohnen in Ramat Gan außerhalb von Tel Aviv. Erst Ende Oktober 2022 reiste Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) mit einer kleinen Delegation in die Partnerstadt Herzliya und überreichte der betagten Dame persönlich die höchste Auszeichnung der Stadt.

Als eine der letzten Zeitzeugen kannte Channa noch die lebendige jüdische Gemeinde der Zwanzigerjahre in Leipzig. Im Dezember 1923 wurde sie als Anni Moronowicz in der Leipziger Promenadenstraße (heute Käthe-Kollwitz-Straße) geboren. Nach einer glücklichen Kindheit erlebte sie den Schrecken des Nationalsozialismus mit Diskriminierung, Rassenwahn, Antisemitismus, der sogenannten Polenaktion und der Reichspogromnacht. Im Jahre 1940 musste Channa Gildoni als Vierzehnjährige Leipzig verlassen.

Channa Gildoni: Ein Leben für die Aussöhnung

Ab 1953 organisierten sich ehemalige Leipziger in Israel zu einem Verband, dem sich auch Menschen in den USA und Großbritannien anschlossen. Channa Gildoni wurde 1995 Vorsitzende des Verbandes ehemaliger Leipziger in Israel. Auf Einladung der Stadt Leipzig reiste sie mit einer kleinen Gruppe im November 1992 erstmals wieder in ihre Geburtsstadt. Ihr war es wichtig, in Gesprächen daran zu erinnern, welche große Rolle die Juden vor der Nazi-Diktatur in dieser Stadt gespielt haben.

„Leipzig ist unsere Geburtsstadt, aber nicht mehr unsere Heimat“, betonte Channa Gildoni damals im Gespräch der LVZ. Nach zahlreichen Besuchen hatte sie hier viele Freunde gefunden. Ihre Lebensgeschichte erzählt das Buch „Channa Gildoni“, das im Frühsommer in der Reihe „Jüdische Miniaturen“ des Leipziger Verlags Hentrich & Hentrich erschienen ist.

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung überbringt bei einem Besuch Ende Oktober 2022 in Israel Channa Gildoni vom „Verein ehemaliger Leipziger in Israel" die Ehrenbürgerurkunde. © Quelle: Stadt Leipzig

Die Nachricht vom Tod der Leipziger Ehrenbürgerin Channa Gildoni hat in Leipzig tiefe Trauer ausgelöst. „Channa Gildoni glaubte an das Gute im Menschen. Trotz aller Schrecken, die sie in den 1930er-Jahren in Leipzig erleben musste, setzte sie sich für die Aussöhnung mit Deutschland ein. Sie war eine große Brückenbauerin, die die Verbindung in ihre alte Heimatstadt nie abreißen ließ“, würdigte sie Oberbürgermeister Burkhard Jung.