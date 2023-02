﻿ Hausaufgaben per Mausklick: Künstliche Intelligenz verändert Schulen und Unis in Sachsen

Eine frei verfügbare Künstliche Intelligenz kann Hausaufgaben und Seminararbeiten jetzt mit ein paar Mausklicks erledigen. Was bedeutet die Software für das Bildungssystem?

Leipzig. Schreibt neuerdings eine Künstliche Intelligenz (KI) heimlich etliche Hausaufgaben und Seminararbeiten an Schulen und Hochschulen? Seit die frei zugängliche Software ChatGPT in ihren Abrufzahlen schneller wächst als jede vorherige Online-Anwendung, sind die Bildungseinrichtungen auch in Sachsen in Aufruhr. „Solche KI-Tools werden Auswirkungen auf die Lehre in all ihren Facetten haben“, betont Barbara Mikus, Bildungsprorektorin der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK). Im Sächsischen Wissenschaftsministerium (SMWK) geht man schon jetzt davon aus, dass „die KI inzwischen ein hilfreiches Tool bei der Erstellung von Hausarbeiten im Rahmen des Studiums ist“, sagt Sprecher Falk Lange.