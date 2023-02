﻿ Leipziger Schüler kontra KI-Programm ChatGPT: Wer bekommt die bessere Note?

Einbrüche, Diebstahl, Schlägerei: Polizei hatte am Wochenende im Altenburger Land viel zu tun

Einbrüche in Einfamilienhäuser, eine Schlägerei in Altenburg, ein bissiger Hund in Lucka: Die Polizei hatte am Wochenende im Altenburger Land viel zu tun.