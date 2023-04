﻿ Warum Leipziger Hochschulen klare Regeln zum Umgang mit KI fehlen

ChatGPT & Co.: Die Technik der künstlichen Intelligenz entwickelt sich in rasendem Tempo. Unterdessen diskutieren Leipziger Hochschulen weiterhin über den richtigen Umgang – es geht um Prüfungen, Rechtssicherheit und darum, was Studierende in Zukunft lernen sollten.

Leipzig. Künstliche Intelligenz (KI) verändert das Lernen – auch an den Universitäten. Eine Einleitung oder Gliederung erstellen oder doch gleich die ganze Hausarbeit schreiben – für KI-Software wie ChatGPT kein Problem. Seit der Einführung des Chatbots ist das Nutzen von künstlicher Intelligenz für jede und jeden kostenlos und unkompliziert möglich. Verbindliche Regeln gibt es an Leipzigs Hochschulen bisher nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Uni Leipzig: Anpassung der Prüfungsordnung wird erwogen

„Schon jetzt ist klar, dass Prüfungsformate und Inhalte an die neuen Gegebenheiten angepasst werden müssen“, sagt Barbara Mikus, Prorektorin für Bildung an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK). KI-generierte Inhalte könnten derzeit schlicht kaum als solche identifiziert werden, eine Aufdeckung sei schwer möglich. „Es ist bekannt, dass einzelne Studierende mit KI vertraut sind und bereits damit arbeiten.“ Wie hoch der Anteil tatsächlich ist, dazu gebe es derzeit keine sicheren Erkenntnisse.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fürs Erste ist die HTWK gerade dabei, eine Positionierung zum Thema KI zu formulieren. Änderungen an den Prüfungsordnungen könnten dann von den Fakultäten einzeln vorgenommen werden – derzeit seien Bestrebungen zu solchen Alleingängen jedoch nicht bekannt.

An der Universität Leipzig lautet der Plan ähnlich: „Im Sommersemester werden wir in einem breit angelegten Austausch eine gemeinsame Leitlinie zum Umgang mit KI in Studium und Lehre erarbeiten“, sagt Roger Gläser, Prorektor für Talententwicklung der Uni. Das umfasse auch eine Auseinandersetzung mit rechtlichen Fragen. Vorerst gilt: „Wir empfehlen unseren Lehrenden, klare Erwartungen darüber zu formulieren, was akzeptabel ist und was als Fehlverhalten angesehen wird.“ Eine Anpassung der Prüfungsordnung werde erwogen. Auch an der Universität entscheiden darüber letztlich die einzelnen Fakultäten.

Studierende brauchen „future skills“

Konkretere Antworten könnten demnach erst im Laufe des Sommersemesters beantwortet werden, heißt es vonseiten der Universität. Bis dahin bleibt zu spekulieren: Wenn ChatGPT die Recherche und das Schreiben übernimmt – bedeutet das das Ende der Hausarbeit? Wenn Prüfungen unter Aufsicht ein deutlich geringeres Risiko darstellen – leitet der Chatbot einen pädagogischen Rückschritt ein, hin zu mehr Kontrolle und weniger Eigenständigkeit?

Die offenen Fragen sind zahlreich. Und die zu diskutierenden Themen umfassen weit mehr als nur Prüfungen und rechtliche Aspekte. Aus Sicht der Studierenden dürfte schließlich relevant sein, welche neuen Inhalte sie künftig lernen müssen, um KI im Studium und Berufsalltag nutzen zu können. „Future skills“, nennt das HTWK-Prorektorin Mikus. Schließlich eröffne KI auch große Chancen, etwa als Recherche- oder Visualisierungstool, als Schreibunterstützung oder um Prüfungsaufgaben sowie Lernmaterialien zu generieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die künstliche Intelligenz wird sehr ernst genommen“

Ob die Studierenden solche Fähigkeiten tatsächlich lernen, scheint derzeit davon abzuhängen, bei welchem Dozierenden sie landen. Es sei bekannt, dass einzelne Lehrende KI bereits sehr intensiv nutzen und Bezüge in ihren Lehrveranstaltungen dazu herstellen, sagt Mikus.

Ein Beispiel: Gabriele Hooffacker, Professorin an der Fakultät für Informatik und Medien der HTWK, hat den neuen Chatbot ChatGPT bereits gemeinsam mit ihren Studierenden ausprobiert. „Wir haben ChatGPT aufgefordert, eine Nachricht zu verfassen, und das dann mit den erlernten Regeln verglichen“, berichtet Hooffacker. Gemeint ist die Nachricht als journalistische Textform. „Die Studierenden kamen schnell darauf, dass es zum einen mit der Faktentreue, zum anderen mit der Vorgabe, keine Meinung in eine Nachricht zu bringen, nicht funktioniert hat.“

Die Universität Leipzig weist außerdem auf eine Veranstaltungsreihe mit dem Titel „Mensch und Maschine. Maschine statt Mensch?“ hin. An mehreren Terminen über das Semester verteilt soll es Vorträge und Diskussionen zu KI, ChatGPT, Deep Fakes und ähnlichen Themen geben. „Die künstliche Intelligenz wird sehr ernst genommen“, versichert Prorektor Gläser – sowohl die Herausforderungen als auch die Chancen für Innovationen.