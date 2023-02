ChatGPT: Wie verändert künstliche Intelligenz Schulen und Unis in Sachsen?

Leipzig. Schreibt neuerdings eine Künstliche Intelligenz (KI) heimlich etliche Hausaufgaben und Seminararbeiten an Schulen und Hochschulen? Seit die frei zugängliche Software ChatGPT in ihren Abrufzahlen schneller wächst als jede vorherige Online-Anwendung, sind die Bildungseinrichtungen auch in Sachsen in Aufruhr. „Solche KI-Tools werden Auswirkungen auf die Lehre in all ihren Facetten haben“, betont Barbara Mikus, Bildungsprorektorin der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK). Im Sächsischen Wissenschaftsministerium (SMWK) geht man schon jetzt davon aus, dass „die KI inzwischen ein hilfreiches Tool bei der Erstellung von Hausarbeiten im Rahmen des Studiums ist“, sagt Sprecher Falk Lange.

Der Chatbot der US-Firma OpenAI ist in der Lage, konkrete Fragen eigenständig zu beantworten – und das auf erstaunlich hohem Niveau. Er verfasst auch Aufsätze, Gedichte oder Reden. Nach gut zwei Monaten, in denen die Maschine zur Verfügung steht, wird sie pro Tag von durchschnittlich 13 Millionen Besuchern mit Anfragen gefüttert und dadurch nebenbei weiter trainiert. Roger Gläser, Prorektor für Studium und Lehre an der Universität Leipzig, sieht einerseits „Chancen, die die Technologie auch für die Wissenschaft bietet“. Andererseits seien aber „insbesondere die Lehr- und Prüfungsverantwortlichen dafür sensibilisiert, dass auch Missbrauchsgefahr besteht“, sagt der Professor.

Wie werden künftig Hausaufgaben bewertet?

Im Sächsischen Kultusministerium nehme man das Programm dagegen „nicht als Bedrohung, sondern eher als Chance wahr“, sagt Sprecherin Susann Meerheim. „Natürlich müssen Lehrkräfte wie auch Schülerinnen und Schüler lernen, ChatGPT kritisch zu nutzen.“ Unter dieser Voraussetzung sei das digitale Werkzeug jedoch „vielseitig einsetzbar, auch zur Bearbeitung von Hausaufgaben oder zur Vorbereitung auf den Unterricht“. Der Leipziger Informatik-Lehrer Heiko Stein, stellvertretender Leiter des Evangelischen Schulzentrums, hat das mit seinen Schülern ausprobiert. „Es war beeindruckend“, berichtet er. Er ließ den Chatbot ein Computerprogramm schreiben, parallel programmierten die Schüler eine Lösung zum selben Problem – ein Beispiel, bei dem der Mensch von der Maschine lernen und sich auf den inhaltlichen Feinschliff konzentrieren könne.

Klärungsbedarf sieht Stein aber in der Frage, wie Lehrerinnen und Lehrer künftig Hausaufgaben bewerten – etwa im Fall der „Komplexen Leistung“, die in sächsischen Gymnasien zum gesetzlichen Pflichtprogramm gehört. „Vielleicht müssen die Schüler bald stärker darstellen, wie sie zu ihren Ergebnissen kommen“, überlegt er. In Testdurchläufen zeigte sich, dass man dem Chatbot nicht so einfach auf die Schliche kommt. Zwar macht die Maschine manchmal grobe Fehler, aber sie lernt täglich dazu und passt ihre Antworten an. Das Landesschulamt bietet Lehrkräften bereits einen Fortbildungskurs zum Umgang mit ChatGPT an.

Wie die Schulen stecken auch die Hochschulen noch in der Abwägung. „Aktuell fördern wir die Diskussion in vielfältigen Dialogformaten“, sagt Uni-Prorektor Gläser. „Inwiefern und wann sich daraus universitätsweite Handlungsstrategien ableiten lassen, lässt sich noch nicht sagen.“ Wie groß der Orientierungsbedarf offenbar ist, zeigte kürzlich ein Online-Workshop der HTWK zu ChatGPT, zu dem sich rund 270 Lehrende und Studierende zuschalteten. Ob die KI eher Chancen oder Risiken mit sich bringe, hänge von der Fachdisziplin ab, so HTWK-Prorektorin Mikus. „Aus meiner Sicht wären hochschulübergreifende Empfehlungen wünschenswert – zur Einbindung in die Lehre, zum Umgang mit Prüfungen, zu Kennzeichnungspflichten“, sagt die Professorin.

Laut SMWK-Sprecher Lange habe das Ministerium das auf dem Schirm: Gemeinsam mit den Hochschulen wolle man in den nächsten Monaten eine Digitalisierungsstrategie erarbeiten, bei der KI ein Schwerpunkt sei und auch der Umgang mit möglichen Betrugsversuchen beleuchtet werde, kündigt er an. Indes sind die Datenstraßen, die zur kostenlosen ChatGPT-Version führen, mittlerweile häufig verstopft. In den USA existiert neuerdings ein Bezahlmodell: Für 20 Dollar im Monat steht man in der Warteschlange ganz vorn; ein ähnliches Abo soll es auch in Europa bald geben. Ob Schüler und Studenten aber bereit sein werden, die Maschine für ihre Hilfe zu bezahlen?